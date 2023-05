MM-kisat käyntiin perjantaina – Pirmediat seuraa tiiviisti

Jääkiekon MM-kisat alkavat perjantaina Tampereella. Viime kevään tapaan Pirmedioiden paikallislehdet seuraavat kisatapahtumia omilla MM-kisasivuillaan. Luvassa on paljon video- ja kuvamateriaalia.

Pirmediat jalkautuu MM-huumaan kahden toimittajan voimin. Toimittajat seuraavat ilmiöitä ja tapahtumia muun muassa keskustorin kesäkeitaalla ja sen viereisellä aktiviteettialueella, Fan Zonella, Sorin aukion kiekkokatsomossa sekä tietysti Nokia Areenalla.

Kisojen aikana sisältöä syntyy ja julkaistaan etenkin Leijonien pelipäivinä. MM-kisasivuilla voi katsella ja kuunnella videohaastatteluita sekä nähdä kuvagallerioita muun muassa Suomen otteluista.

MM-kisahuumaan voi virittäytyä myös kuuntelemalla Pirmedioiden Tampereen Kiakkoradiota, joka lähettää laajasti kisasisältöä joka kisapäivä.

Suomi puolustaa kisoissa maailmanmestaruutta. Leijonat on saanut kokoon vakuuttavan joukkueen, joten kultajuhliin on hyvä mahdollisuus tänäkin keväänä.

Leijonien otteluohjelma:

pe 12.5. klo 16.20 Suomi-USA

la 13.5. klo 20.20 Saksa-Suomi

ma 15.5. klo 20.20 Suomi-Ruotsi

ke 17.5. klo 20.20 Suomi-Ranska

pe 19.5. klo 16.20 Unkari-Suomi

la 20.5. klo 16.20 Itävalta-Suomi

ti 23.5. klo 20.20 Suomi-Tanska

Puolivälierät (Tampere ja Riika)

to 25.5. klo 16.20

to 25.5. klo 16.20

to 25.5. klo 20.20

to 25.5. klo 20.20

Välierät (Tampere)

la 27.5. klo 14.20

la 27.5. klo 18.20

Mitaliottelut (Tampere)

su 28.5. klo 15.20

su 28.5. klo 20.20

Suomen kokoonpano Jääkiekon MM-kisoissa

Maalivahdit

HELJANKO Christian

LARMI Emil

OLKINUORA Jussi

Puolustajat

FRIMAN Niklas

KOIVISTO Miika

LEHTONEN Mikko

MATINPALO Nikolas

MÄÄTTÄ Olli

OHTAMAA Atte

POKKA Ville

SEPPÄLÄ Mikael

Hyökkääjät

ANTTILA Marko

ARMIA Joel

BJÖRNINEN Hannes

HARTIKAINEN Teemu

KAKKO Kaapo

KAPANEN Kasperi

LAMMIKKO Juho

MANNINEN Sakari

MERELÄ Waltteri

OKSANEN Ahti

PESONEN Harri

RANTANEN Mikko

SALLINEN Jere

SUOMELA Antti