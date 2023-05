Uusi toimitusjohtaja Pasi Muurinen: ”Jätehuolto on joukkuelaji ja tulevaisuuden ala”

– Saammeko oman jäteauton? kysyi Pasi Muurisen alakoulua käyvä tytär, kun hän kuuli isänsä siirtyvän Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n leipiin. Samaan hengenvetoon lapsi kehui taannoin oppitunnilla näkemänsä Bioman ja lajitteluseikkailu -musiikkiteatteriesityksen. Uusi toimitusjohtaja huomasi, miten luonteva osa pirkanmaalaisten arkea ja elämää 17 kunnan omistamasta jätealan toimijasta on tullut sen liki 30 vuoden toiminta-aikana.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n uusi toimitusjohtaja Pasi Muurinen korostaa, että yhtiö tekee sadan asiantuntijansa voimin töitä nimenomaan tulevien sukupolvien eteen.

Nyt Muurinen seuraa tarkasti ensimmäisen vuoden kierron ajan yhtiön toimintaa, jotta hän saa käsityksen, mitä kaikkea talossa tehdään. Jo kolme ensimmäistä kuukautta ovat näyttäneet toimitusjohtajalle, että pirkanmaalaisyhtiössä vallitsee luja tulevaisuusorientoitunut toimintakulttuuri. Yhtiö on lunastanut arvostetun toimijan ja kumppanin aseman niin asiakkaidensa kuin yhteistyötahojensa ja sidosryhmiensä keskuudessa.

Nimenomaan Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n myönteinen maine ja yhtiön edelläkävijyys toimialallaan vetivät Muurista toimitusjohtajaksi. Tampereen Sähkölaitosta ja Eleniaa palvellut mies vaihtoi energiatoimialan jätehuoltoalaan. Molemmilla aloilla ollaan tekemisissä perusinfran kanssa.

– Niin energiatoimiala kuin jätehuoltoala ovat kansalaisten peruspalveluja. Niillä molemmilla on keskeinen osa koko yhteiskuntamme toimivuudessa.

Energiatoimialalla kannuksensa hankkinut Muurinen on vakuuttunut siitä, että hänellä on nyt ainutkertainen mahdollisuus oppia uutta jätehuoltoalasta. Sen merkitys voimistuu kovasti nykyisestään.

Muurisen henkilöhistoria on perinteinen kertomus. Noormarkkulainen nuorukainen saapui opiskelemaan Tampereen yliopiston Hervannan kampukselle. Mies hankkiutui Tampereen Sähkölaitoksen palvelukseen, ja hän teki diplomityönsä työnantajalleen. Muurinen valmistui voimalaitos- ja polttotekniikan diplomi-insinööriksi. Tampereen kaupunkiseudusta tuli uusi kotipaikka. Ilveksen ja Tapparan kannattajien kisatessa herruudesta Muurinen heiluttaa Ässien lippua.

– Tampereen Sähkölaitos Oy tarjosi mielenkiintoisan, haasteellisen ja antoisan työpaikan, koska se on runsaan 130 vuoden ikäinen monialayhtiö. Se harjoittaa muun muassa sähkö-, lämpö- ja jäähdytysliiketoimintaa.

– Elenia puolestaan on sähköverkkoyhtiö ja energia-alan palvelujen tuottaja.

Muurinen kuvaa energiatoimialan vuosiaan hyvin antoisiksi ja monipuolisiksi. Hän on työskennellyt esihenkilönä ja liiketoimintavastuussa.

”Asiakkaan roolissa on nähnyt paljon”

Nokialla jo 12 vuotta perheensä kanssa asunut Pasi Muurinen kertoo, että hän on tutustunut asiakkaan roolissa Pirkanmaan Jätehuolto Oy:öön.

– Omakotitaloasujana olen kokenut, että kaikki jätekeräilypalvelut ovat toimineet kautta aikojen takuuvarmasti. Järjestelmä pelaa, ja asiat toimivat. Huomaamattomuus onkin paras tunnusmerkki, johon palvelun tarjoaja ja tuottaja korkeatasoisella toiminnallaan pystyvät.

Perhe Muurinen järjesti naapuriensa kanssa yhteiset bio-, metalli-, lasi- ja muovikeräykset. Niistä on tullut yhtä hyvin toimivat kuin perinteinen sekajätteen kerääminen.

– Asiakkaana on ollut helppoa olla ja toimia. Maksajan roolissa olen tiedostanut jo ajat sitten palvelun edullisuuden.

Tampereen Sähkölaitos Oy:ssä työskennellessään Muurinen kiinnitti huomiota tahtotilaan ja tapaan, joilla Pirkanmaan Jätehuolto Oy ratkaisi itse fiksusti, mitä kaikelle kerääntyvälle jätteelle tehdään. Hän nostaa malliesimerkiksi Tampereen Sähkölaitos Oy:n ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n yhteishankkeen Tammervoima Oy:n.

– Huomionarvoista on toden teolla ollut, ettei mitään jätemateriaaleja ole tuupattu pois. Kaikki jätteet käsitellään tehokkaasti ja kustannustietoisesti.

Muurinen muistuttaa, että Pirkanmaan Jätehuolto Oy:llä on arvostettu ja hyvä maine niin paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin.

– Kirkas brändi on merkittävä voimavara. Se luo pohjaa turvalliselle toiminnalle ja vahvistaa uskottavuutta. Myönteinen maine välittyy eteenpäin. Se on Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n voimavara.

Muurisen mukaan Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n on huolehdittava tulevaisuudessakin saavutetusta asemasta eli tasokkaasta arjen sujuvuudesta. Valtakunnallisissa vertailuissa Pirkanmaan Jätehuolto Oy on erottunut myönteisesti pitkän ajan edullisuudellaan. Asiakkaat nauttivat korkeatasoisista palveluista, mutta niiden hintalappu on maan alhaisimpia.

– Perusasioiden on oltava aina reilassa. Huomio ei saa olla vain hinnassa, vaan vastuu on kannettava jätteiden lajittelusta, eri tarkoituksiin sopivien jäteastioiden toimittamisesta ja niiden tyhjentämisestä.

”Asiakkaat ovat paljon vartijoina”

Pasi Muurinen sanoo vahvasti, että korkeatasoinen jätehuolto on isosti kiinni siihen sitoutuneista asiakkaista, jotka hoitavat oman osansa jämptin kiitettävästi.

Muurinen palaa alakouluikäisen tyttärensä spontaaniin kertomukseen, jossa hän toisti luontevasti Bioman ja lajitteluseikkailu -musiikkiteatteriesityksen oppeja.

Muurinen pitää oikea-aikaista ja oikeakohderyhmäistä valistustyötä kaiken a:na ja o:na. Hän linjaa, että jätehuolto on joukkuelaji ja tulevaisuuden ala.

– Jo esiinmarssinsa tehnyt ja tulevaisuudessa voimistuva kiertotalous on merkittävässä asemassa, ja se koskettaa ihan meitä kaikkia. Kiertotalous on nyt in, ja kaikki puhuvat siitä.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja on vakuuttunut siitä, että kiertotalous mullistaa ja uudistaa vielä tuntemattomalla tavalla yhtiön toimintaa.

– Kiertotalouden polun määritteleminen on poikkeuksellisen houkuttava ja jännä työsarka.

Muurisen visiossa kiertotalous eri ilmentymismuotoineen vyöryy kaiken nykyajassa olevan yli.

– Jätealalla Suomi on ollut kansainvälisesti innovatiivinen edelläkävijä. Aktiivisuutemme ja uudenlaiseen taipuvaisuutemme ovat tunnusomaisia piirteitä meille suomalaisille, sille mitä me pohjiltamme olemme ja edustamme.

Muurinen korostaa, että Suomi on ollut pitkän aikaa vauras yhteiskunta. Tämä on mahdollistanut esimerkiksi jätehuoltoasioiden jatkuvan kehittämisen.

– Toki lainsäädännölläkin on oma merkityksensä, mutta se ei ole muokannut koko totuutta.

Muurinen sanoo, että jätealan tulevaisuus haastaa kiertotalouden lisäksi erityisesti biojätteen, jonka käsitteleminen on vahvoissa käsissä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ssä.

– Paljon puhuttu digitaalisuus on keskeisessä roolissa myös Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toiminnassa. Sillä on valtavat mahdollisuudet asiakaspalvelun ja materiaalivirtojen sekä logistiikan hallitsemisessa. Myös ilmastonmuutos haastaa toimintamme.

Omistajakunnat tutuiksi kierroksella

17 kuntaa omistaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n. Sen viime vuoden liikevaihto oli 44,6 miljoonaa euroa. Toimitusjohtaja Pasi Muurinen toteuttaa maakuntakierrosta, jolla hän vierailee kaikissa jäsenkunnissa. Ne ovat Tampere, Nokia, Pirkkala, Lempäälä, Kangasala, Orivesi, Vesilahti, Sastamala, Pälkäne, Juupajoki, Ylöjärvi, Hämeenkyrö, Ruovesi, Ikaalinen, Parkano, Mänttä-Vilppula ja Virrat.

Muurinen huomauttaa, että Pirkanmaan Jätehuolto Oy:llä on ollut asiakkaita myös kotimaakunnan ulkopuolella. Esimerkkinä tästä on Jyväskylän seudun sekajätteiden käsittely Tammervoimassa.

– Omistajakunnat on ykkösasemassa yhtiön tulevaisuustyön suhteen. Ajankohtainen kysymys on, mitä osaamista me tarvitsemme huomenna tai viiden vuoden kuluttua. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n on ansaittava koko ajan edelläkävijänsä rooli uudelleen.

Muurinen muistuttaa, että noin 460 000 pirkanmaalaisen jätteet käsittelevässä yhtiössä on valtava määrä tietoa.

– Tyhjennämme päivittäin 10 000 – 15 000 jäteastiaa. Se on todella suuri määrä.

MATTI PULKKINEN