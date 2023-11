Voimaksi viikolle: Sydänten reformaatio

Viime sunnuntai oli Reformaation päivä. Vuoteen 2021 asti päivän nimi oli Uskonpuhdistuksen muistopäivä. Uskonpuhdistus on omintakeinen suomalainen sana, joka otettiin käyttöön 1800-luvulla. Reformaatio vai uskonpuhdistus – sanoilla ja nimillä on merkitystä, koska me annamme niille mielessämme erilaisia merkityksiä. Reformaatiosta tulee mieleen reformi eli uudistus tai uudelleen muotoilu. Martti Lutherin tavoitteena ei ollut luoda kirkolle uutta oppia eikä edes uudistaa sitä. Luther toivoi, että kirkko palaa juurilleen.

Reformaation päivänä muistelemme siis 500 vuoden takaisia tapahtumia. Martti Lutherin julkaisemat 95 teesiä synnyttivät kirkollisen uudistusliikkeen, joka rantautui nopeasti myös nykyisen Suomen alueelle. Loppujen lopuksi Ruotsista tuli luterilainen maa poliittisista syistä – kuningas Kustaa Vaasa ei ollut erityisen uskonnollinen, mutta hän oli erityisen kovassa rahapulassa ja luonteeltaan ahne. Oppineet ovat muistuttaneet, että reformaatio ei tapahtunut vuonna 1517, kun Luther julkaisi teesinsä, vaan reformaatio oli pitkä kehityskulku. Muutos on aina monen tekijän summa.

Reformaatio muutti yhteiskunnan rakenteita. Suomessa muutos oli erityisen merkittävä. Reformaatio antoi suomalaisille oman kielen, kun kirkollinen latina vaihtui suomen kieleen. Näin luotiin pohja suomalaiselle identiteetille. Monesti myös pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin on ajateltu kehittyneet nimenomaan luterilaisuuden pohjalta.

Lutherin tärkein perintö on kuitenkin hänen yksinkertainen uskontulkintansa, joka tuo kristillisen uskon osaksi meidän jokapäiväistä elämäämme. Reformaation pääperiaatteet kiteytyivät neljään ”pointtiin”: yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden – ja yksin Raamattu.

Jumalan olemus on rakkaus ja hänen armonsa on ilmaista. Jumala syntyi ihmiseksi, kärsi ja kuoli meidän puolestamme. Siksi riittää, että uskon eli turvaudun Jumalaan. Ja kun oma uskoni ei riitä, jäljelle jää toivo. Tässä on perusta ja mahdollisuus sydänten reformaatiolle.

Tähän armoon perustamme myös jälleennäkemisen toivon, kun pyhäinpäivänä muistelemme edesmenneitä rakkaitamme. Jeesus voitti kuoleman vallan.

Seppo Rinne