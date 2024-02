Vuoden ensimmäisen pälkäneläisvauvan perhe muutti Laitikkalaan talo edellä – unelmien hirsirakennuksessa kolahti kaikki muutama vuosi sitten

– Uusi ihme meillä tässä on, vaikka muuten vanhemmuuteen suhtautuu jo rennommin ja varmemmin, miettivät Salla ja Jussi Lahtinen.

Salla Lahtinen pitelee sylissään vuoden ensimmäistä pälkäneläistä, sillä tyttövauva syntyi maailmaan 9. tammikuuta. Perheen pojat Eemil, 4, ja Noel, 2, saivat näin pikkusiskon.

Eemilistä ja Noelista tuntuu hyvältä, kun on pieni sisko, jota hoivata. He ovatkin auttaneet jonkin verran vanhempia vauvanhoidossa.

Salla ja Jussi Lahtinen löysivät unelmiensa talon Laitikkalasta 4,5 vuotta sitten. He olivat katselleet ja kierrelleet vanhoja taloja jonkin aikaa.

– Tässä kolahti kaikki. Talo edellä muutettiin tänne Helsingistä. Emme olleet edes koskaan käyneet Pälkäneellä, joten yhtään emme tienneet, mihin muutamme.

Erityisesti Jussi oli vaikuttunut vanhasta hirsitalosta ja pihapiiristä. Hän oli jopa viettänyt unettoman yön talon takia. Kaupat piti tehdä nopeasti, ettei joku muu ehdi ensin.

– Tämä on paljon parempi paikka kasvattaa lapsia kuin kaupunki, ja tilaa on enemmän. Laitikkalan kylä on tuntunut lottovoitolta; täällä asuu paljon lapsiperheitä, ja kylä on aktiivinen, Jussi Lahtinen kehuu.

Salla Lahtinen, 33, on kotoisin Tampereelta, Jussi Lahtinen, 35, Hämeenlinnasta. He pitävät Laitikkalaa hyvänä sijaintinsakin puolesta.

Synnytys suunniteltu

Kahdesta vanhemmasta lapsesta pariskunta tiesi ennalta sukupuolen. Tuoreesta tulokkaasta ei ollut tietoa.

– Pojat arvasivat, että se on tyttö. Itselläni oli sellainen olo, että poika sieltä tulee tälläkin kertaa. Raskaus oli niin samanlainen kuin edellinenkin, Salla Lahtinen hymyilee.

Synnytys oli suunniteltu sektio. Aikataulu oli siten hyvin tiedossa. Isovanhemmat hoitivat poikia, kun lähtö sairaalaan tuli.

– Mittaa tytöllä oli 48 senttiä, painoa 3012 grammaa. Sairaalassa kaikki sujui hyvin, ja siellä vierähti pari päivää.

Pojat käyvät Laitikkalan ryhmistä. Salla Lahtinen suunnittelee palaavansa erityisluokanopettajan töihinsä Tampereelle syksyllä. Kiertotalouteen liittyvää asiantuntijatyötä tekevä Jussi Lahtinen jää silloin vuorostaan hoitamaan vauvaa.

Tärkeintä pariskunnalle on kasvattaa lapsia niin, että he kokevat olevansa rakastettuja. Hyvän itsetunnon rakentumista he pitävät keskeisenä.

Salla Lahtinen miettii MLL:n perhekahvilaan menoa sitten aikanaan. Tällä hetkellä hän myös suorittaa nepsy-valmentajan koulutusta yliopistolla niin, että vauva on mukana. Hyvin on tämäkin sujunut.