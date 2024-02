Lukijat paljastivat omat suosikkilatunsa Sydän-Hämeessä – kannatusta saivat niin pelto-, harju- kuin jääladutkin

Sydän-Hämeen Lehti kysyi lukijoiltaan, mistä mahtaa löytyä Pälkäneen ja Kangasalan paras latu. Vastauksissa kannatusta saivat monenlaiset eri ladut.

”Perheen pienimmän kanssa mikä tahansa ”kenttälatu”, mutta esimerkiksi Kyötikkälän kentän latu Kangasalla. Urheilukenttien ladut ovat hyviä, kun aloitellaan pikkujuniorin kanssa hiihtoa. Tasaista, pääosin hyvässä kunnossa pidettyä baanaa, jossa voi aikuinen hiihtää vieressä tai perässä tilanteen mukaan ja mahtuu hyvin väistämään, jos samaa latua on kuluttamassa joku kovempikin menijä. Nostan tässä esiin Kyötikkälän Kangasalla, koska siinä on tänä talvena osuttu ehkä useimmin kokeilemaan ”oikeaa latuhiihtoa” samalla kun on poikettu sukulaisissa.”

”Pohjan ja kunnansaunan välinen latu Kuhmalahdella. Lähellä kotia. Hyvässä kunnossa.”

”Kirkkoharjun ladut Kangasalla. Latuprofiili on miellyttävä: ei pelkkää tasaista mutta ei liian isoja mäkiäkään. Pieni miinus on se, että laduille kertyy herkästi roskaa.”

”Jääladut, Laitikkalan peltolatu. Jääladut, kun ovat kunnossa. Nämä vain lyhyen aikaa hiihtäjien harmiksi. Syrjänharjun ladut olisivat hyviä, jos kalusto niiden tekemiseen olisi parempi. Latu-urat syvemmiksi! Laitikkalassa on pidempään ladut, pitäisi saada enemmän tekijöitä ja paremmat koneet.”

”Niemikunnan latu Luopioisissa. Ahkerasti hoidettu! Sopivan mittainen latu mukavissa peltomaisemissa.”