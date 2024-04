Pälkäne saamassa tuntuvan energiainvestoinnin, jonka jatkoja viritellään Kangasalan suuntaan – ”Kuuvoimala tulee olemaan jotain ennennäkemätöntä”

Pälkäneelle viritellään pilottiprojektia, jonka keskiössä on tyystin uudenlainen energian kerääminen ja hyödyntäminen. Kansainvälisen yrityksen voimin kunnan alueelle on suunnitteilla kuuvoimala. Saatujen kokemusten perusteella kuuvoimalatoimintaa on mahdollista laajentaa lähiseudulle.

– Pälkäne on tutkimuksissamme todettu riittävän pimeäksi paikaksi, jotta Kuu näkyy hyvin ja on hyödynnettävissä voimalatoimintaan. Samansuuntaisia tulosarvoja on saatu paikoin Kangasalta, jonne toiminta laajenee jo olevien suunnitelmien mukaisesti, mikäli kokemukset Pälkäneeltä ovat hyviä, kertoo Forza La Luna -yhtiön maa- ja kuuvastaava April Fool-Moon yhtiön epäilyttävän oloisessa tiedotteessa.

Forza La Lunan tavoitteena on löytää sopiva toimintapaikka pikaisesti, viedä kaavoitusprosessi maaliin (tai kuuliin) vuoden 2025 alkupuolella ja aloittaa voimalan rakentaminen niin, että se olisi toiminnassa vuonna 2026.

– Investointi on iso. Noin seitsemäntoista sikawattitunnin voimala vaatii merkittävät puitteet. Tarkkoja investointisummia emme voi tässä kohtaa kertoa, mutta puhutaan kymmenistä miljoonista euroista, projektin paikallisvälipomoksi palkattu Kimmo Kuu sanoo.

Kangasalla toimintaa ollaan kartoittamassa vuosina 2027 ja 2028. Yhtiön tuottama energia tulisi pääosin myyntiin pirkanmaalaisille toimijoille, mutta osin myös sen omaan käyttöön.

Suurpiirteinen ja vähäpuheinen paikallisvälipomo taustoittaa kuuvoimalan toimivan aurinkovoimalan tavoin, mutta kuuvoimalla.

– Tämä tulee olemaan jotakin ennennäkemätöntä. Aurinkoenergiaa tuotetaan Suomessa nykyisin noin 50 megawattia vuodessa, mutta kuu näkyy taivaalla vuoden mittaan jopa tuplaten aurinkoa enemmän – enemmänkin, kun huomioidaan että kuu on näkösällä usein silloinkin, kun aurinko paistaa, hän arvioi naama peruslukemilla.

Patentoitua kuuvoimala-teknologiaa ovat kokeilleet tähän mennessä muun muassa NASA, ESA ja Vesa. Testikäytössä se on ollut Sveitsin pankkiiriliitolla ja Cayman-saarten veroviranomaisilla.

Vaikka investointipäätös kuuvoimalan toteuttamisesta Pälkäneelle on yhtiössä jo tehty, itse voimalan tarkka sijainti on toistaiseksi ratkomatta. Sopivaa sijoituspaikkaa ollaan etsimässä ilmatähystyskeinoin.

Yhtiö on tiedottanut, että maanantaina 1. huhtikuuta Pälkäneellä suoritetaan kello 18–23 ilmatiekatselmusta kuumailmapallolla, jonka avulla Maan ja Kuun väreily on käsin kosketeltavissa. Kuumailmapallon tunnistaa yhtiön vaaleanpuna-kelta-sinisistä väreistä sekä monokkelia ja stetoskooppia käyttävästä kolmihenkisestä tutkimushenkilökunnasta. Kaiuttimista on luvattu soittaa taukoamatta tarttuvaa Moonlight shadow -kappaletta.

Lentoa ei yhtiön mukaan suoriteta, jos silli ja kuravesi vaarantavat tähystysolosuhteita, kuten aprillipäivänä on usein aikaisemmin käynyt.