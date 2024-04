Isojen aineistojen analysoija, tilausten hallinta ja asiakkaan tarpeiden kartoittaminen – tekoälyä käytetään monissa yrityksissä apuna jo päivittäin

Tekoäly on tullut osaksi yhä useamman ihmisen arkipäivää, ja monet yritykset hyödyntävät sitä toiminnoissaan.

Sappee Resortissa tekoälyä on hyödynnetty esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyjen aineiston analysoinnissa.

– Koko organisaation tasolla tekoäly ei ole päivittäisessä käytössä, mutta itse hyödynnän sitä melkeinpä päivittäin, Sappeen liiketoimintajohtaja Kosti Puurunen kertoo.

Asiakastyytyväisyyskyselyissä Puurunen on hyödyntänyt tekoälyä syöttämällä aineiston tekoälylle ja pyytämällä tätä analysoimaan sitä tiettyjen ohjeiden mukaan.

– Jos on vaikka 1500 vastausta, joissa asiakkaat ovat saaneet kertoa palveluistamme omin sanoin, tekoäly osaa aika hyvin antaa vastauksista tiivistetyn analyysin. Se ei kuitenkaan ole aukoton: aineisto on hyvä tarkistaa myös itse, Puurunen miettii.

Puurusen kokemus kuitenkin on, että tämänkaltaisessa analysointityössä tekoäly ymmärtää aineistoa pääsääntöisesti hyvin.

Puurunen on hyödyntänyt tekoälyä myös markkinoinnin apuna ja pyytänyt sitä luomaan tekstipohjia erilaisiin tarpeisiin.

– Näitä ei voi sellaisenaan käyttää, sillä tekoälyn koodauskieli on englanti, mikä näkyy lauserakenteissa. Tekoäly kuitenkin nopeuttaa tekstirungon luomista huomattavasti.

Puurusen kokemusten mukaan tekoälyä käytetään hiihtokeskusalalla yleisimmin asiakaspalvelun tukena chat bot -tyylisissä toiminnoissa.

– Toistuvaan perusasioiden käsittelyyn se varmasti sopiikin hyvin. Meillä Sappeella tekoälyä ei ole toistaiseksi asiakaspalvelussa hyödynnetty.

Puurunen uskoo, että lähitulevaisuudessa tekoälyä käytetään enenevissä määrin myynnin suoraviivaistamisessa ja kehittämisessä.

Tuoterekisterin hallintaa

Kangasalla sijaitseva pyöräliike Move&Go on puolestaan hyödyntänyt tekoälyä tilausten hallinnassa. Yrityksen tuoterekisterissä on noin tuhat eri nimikettä, ja sama tuote voi löytyä varastosta hieman eri nimellä tai eri kielien avulla ilmaistuna. Tekoälyn avulla yrittäjä Jari-Matti Auttila tarkistaa laskulta, mitä tuotteita lasku sisältää ja kuinka paljon. Tekoäly osaa poimia tuotenimet ja verrata niitä olemassa olevaan varastoon sekä kertoa, paljonko kyseistä nimikettä on varastossa tällä hetkellä.

– Näin vältytään turhilta päällekkäisyyksiltä. Noin puolen vuoden käyttökokemuksen jälkeen tuntuu siltä, että tekoäly sopii tällaiseen tosi hyvin. Ei se hoksaa ihan kaikkea, mutta poistaa kuitenkin itseltäni paljon rutiinityötä.

Tänä keväänä Auttila on testannut myös tekoälypohjaista ”fillarikuiskaajaa” internetsivuillaan. Yrityksen valikoimissa on kymmeniä eri huoltopalveluita, ja ”fillarikuiskaaja” kartoittaa asiakkaan antamien tietojen perusteella kyseiselle asiakkaalle sopivinta palvelua.

– Aika hyvin se osaa poimia tietojen joukosta olennaiset tiedot ja osuu oikeaan hyvällä prosentilla.

Auttila uskoo, että tekoälyä ei vielä käytetä kovin systemaattisesti apuna muissa polkupyöräliikkeissä.

– Itse työskentelen päivätyönäni ohjelmistoasiantuntijana, minkä kautta tekoälypohjaisten sovellusten käyttäminen on minulle varmasti luontevampaa kuin monelle muulle, hän miettii.