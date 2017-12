Kaikille on tilaa

Tutussa jouluevankeliumissa pyhä perhe tekee matkaa Joosefin suvun kotipaikkaan, Betlehemiin. Matka täytyy tehdä, keisarin määräyksestä, vaikkei se oikein sopinut Joosefin ja Marian aikatauluun. Lapsi on pian syntymässä. Tulee sellainen kuva, ettei Joosefilla ollut Betlehemissä enää tuttuja ja läheisiä sukulaisia, koska nuoripari ei saanut majapaikkaa kenenkään kotoa ja väkeä niin paljon liikkeellä, etteivät he myöskään mahtuneet mihinkään majoitusliikkeeseen. Heille ei ollut tilaa eikä kukaan ottanut heitä vastaan suvun kotikaupungissa.

Juutalaisille oma heimo sekä suvun kotipaikka olivat tärkeä. Jokainen tiesi kenen Jaakobin pojan jälkeläisiin kukin kuului. Joosef kuului Juudan heimoon. Siihen oli kuulunut myös juutalaisten historian kuuluisin ja mahtavin kuningas Daavid. Jokaiselle omat juuret olivat tiedossa ja ne olivat tärkeät tiedostaa, vaikka henkilö olisi asunut maantieteellisesti kaukanakin siitä.

Jouluna monet suvut kokoontuvat yhteen, ehkä sinne mistä suku on lähtöisin. On hyvä tavata sukua ja katsella tuttuja maisemia. Jossain vaiheessa nykysuvuille voi myös käydä niin kuin Joosefin suvulle, ettei paikkakunnalla olekaan enää tuttuja. Jäljellä on vain tieto, että tuolta olen lähtöisin. Sekin tieto on tärkeä. Se kertoo juurista.

Joulun tuttu kertomus viestittää sitä, että vaikka meidän ihmisten elämä on ja voi olla monessa suhteessa keskeneräistä ja rajallista, siinä on epäkohtia, ihmiset kohtelevat toinen toisiaan välinpitämättömästi ja rakkaudettomasti, niin meidän Taivaallinen Isämme on toisenlainen. Jumala huomaa jokaisen. Hän valitsee mitättömän ja arvottoman. Hän pitää huolta jokaisesta. Hän on jokaisen luona siellä missä me olemme. Matkalla, kotiseudulla, uudella paikkakunnalla, työssä tai levossa, arjessa ja juhlassa. Niin kuin Jumala piti huolta Mariasta ja Joosefista, niin Jumala pitää huolta jokaisesta meistä.

Aito, oikea joulu ei vaadi tietynlaisia ulkonaisia olosuhteita eikä edes jotain tiettyä joulun tunnelmaa. Aito,oikea joulu on siellä, missä olemme avoimia Jumalan yllätyksille, ilolle ja huolenpidolle. Kuhmalahden kappeliseurakunta kutsuu joulun tilaisuuksiin kaikkia täällä asuvia, täältä kotoisin olevia sekä täällä jostain syystä joulua viettäviä! Kaikille on tilaa!

Auni Kaipia

Kappalainen, rovasti

Kuhmalahden kappeliseurakunta