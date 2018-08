Heinäpoutia vaan pitelee

”Kylä sare tekis ny hyvää meirän pernamaalle ja naapurin kuiville heinille”, sanottiin vanhaan hyvään aikaan Pälkäneellä. Vanha kansa tiesi senkin, että helteisellä heinäpellolla pitää juomisen ohessa syödä suolaista tai muuten alkaa olo mennä hempuliksi.

Pääministeri Juha Sipilän hallitus on tainnut unohtaa sillivoileipien merkityksen kokonaan, kun ei tiettävästi ole pystynyt perumaan yhtäkään päätöstään heinäkuussa. Tällä velttoilulla hallituksen syksystä on tulossa ruuhkainen. Perumatta ovat vielä muiden sohlausten ohella turhien maakuntien perustaminen ja sotesekoilu.

Valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri totesi hiljan, että maakuntien määräksi riittäisi vähemmänkin kuin kahdeksantoista ja saattaisi piisata viisi. Tuo viisi sattuu olemaan juuri sama määrä, kuin Sipilän hellimällä prosenttiliikkeellä eli sinisillä on ministerinsalkkuja.

Menneinä vuosikymmeninä maaherran viran muodollinen pätevyysvaatimus oli maalaisliiton jäsenkirja. Joissakin poikkeustapauksissa kävi sekin, että nimitettävä oli punainen ja tarpeeksi kovettunut. Maakuntasatraapin virkaan vaaditaan, että on kepulainen tai sininen ja tarpeeksi ryvettynyt.

Eduskuntavaaleihin on vielä yhdeksän kuukauden odotusaika. Nyt voidaan lyödä vetoja siitä, kumpi seuraavista pareista on vaalien jälkeen suurempi: 1) kokoomus vai demarit, 2) vihreät vai kepu, 3) vasurit vai persut, 4) siniset vai ryhmä muut. Pareilla on gallupien mukaan seuraavat odotusarvot: 21 %, 15 %, 9 % ja 1 %.

”On kesä mennyt, tunne lämpöä en nyt”, valssahtelivat Metro-Tytöt ennen ilmastonmuutosta. Kylähän se sais jo sataa!

Vanha Kesäpälkäneläinen