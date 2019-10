”Moni narkkari kiroaa nimenomaan kannabiksen, sillä siitä heidän tragediansa on saanut alkunsa” – suurin osa nuorista ei hyväksy huumeiden käyttöä

– Pälkäneen tilanne noudattelee koko maan tilannetta. Noin joka kymmenes nuori on kokeillut kannabista ja ilmeisesti juurikin sama kymmenes hyväksyy sen käytön. Hyvä uutinen on, että suurin osa ei hyväksy, eikä käytä kannabista tai muita huumeita, Pälkäneen kunnan nuorisotyöntekijä Minna Rauas kertoo.

Luvut perustuvat kouluterveyskyselyyn. Kahden vuoden välein toteutettava kysely osoittaa huumeiden käytön jopa hieman kääntyneen laskuun Pälkäneen nuorten keskuudessa.

Kannabis on se aine, jota huumeista kiinnostunut nuori yleensä kokeilee ensimmäisenä. Kaikki kokeilleet eivät Minna Rauaksen mukaan jää koukkuun, mutta riski on suuri niillä, joilla kokemus on positiivinen.

– Mielihyvän tunne voi olla niin voimakas, että sitä haluaa tavoitella uudestaan. Silloin, kun huumemaailman veto on voimakkaimmillaan, läheisten ja ammattiauttajien apu ei tehoa.

Vaarassa ovat myös ne henkilöt, joilla on taipumusta mielen sairauksiin. Kannabiksen käyttö kaksinkertaistaa riskin sairastua skitsofreniaan ja käyttäjillä ilmenee usein ahdistusta, masennusta ja muisti- sekä keskittymisvaikeuksia.

Suomessa on herätelty keskustelua kannabiksen laillistamisesta. Rauas ei kannata ajatusta. Hänellä on pitkä työkokemus nuorten päihdetyöstä.

– Moni narkkari kiroaa nimenomaan kannabiksen, sillä siitä heidän tragediansa on saanut alkunsa.

Tietoa ja opastusta tarvitaan

Koulussa ei voida tietää nuorten päihteidenkäytöstä, paitsi jos nuori itse tai tämän vanhemmat ovat aktiivisia ja kertovat asiasta koululle.

– Kannabista kyllä käytetään, yläkoululaisistakin löytyy henkilöitä, jotka ovat kokeilleet, Pälkäneen kuraattori Kirsi Andrejeff-Keränen toteaa.

Hän korostaa vanhempien vastuuta nuortensa elämästä.

– On tärkeää kysellä lapsilta ja nuorilta kuulumisia ja olla tietoisia ja kiinnostuneita heidän elämästään.

Erityisopettaja Jarkko Kivimäki Pälkäneen yhteiskoulusta on samoilla linjoilla. Hän peräänkuuluttaa selkeiden rajojen asettamista sekä lasten auttamista ja ohjaamista turvallisten mielenkiinnon kohteiden ja harrastusten pariin.

Koululla on kuitenkin tärkeä rooli kriittisen ajattelun ja hyvän medialukutaidon oppimisessa.

– Nuoret keskustelevat paljon netin kautta ja osaavat kaivaa sieltä sen omaa näkökulmaansa tukevan asian. Koulun rooli on keskeinen siinä, että nuoret oppivat arvioimaan netistä löytyvän informaation luotettavuutta. Nykyisin on tarjolla paljon myös väärää tietoa sekä mielipiteitä, joita esitetään totena, Kivimäki sanoo.

Uskaltaako aikuisille puhua?

– Jos mikä tahansa huumeisiin liittyvä asia askarruttaa tai pelottaa, siitä voi aina puhua luottamuksellisesti terveydenhoitajalle, kuraattorille, nuorisotyöntekijälle tai jollekin muulle turvalliselle aikuiselle, mieluiten tietysti omille vanhemmille, Minna Rauas kannustaa.

Lastensuojeluilmoitusta ei hänen mukaansa kannata pelätä, sillä sen tarkoituksena on nimenomaan suojella, ei rangaista lasta.

– Erilaisia virheitä sattuu, niihin saa apua ja niistä voi oppia.

Tietoa löytyy paljon myös verkosta.

– Kannattaa muistaa, ettei ole eikä jää ongelmansa kanssa yksin, on kyse sitten lapsesta, nuoresta tai perheestä, Rauas sanoo.