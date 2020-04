Minna, Teija ja Tuula auttavat kaikissa pankkiasioissa.

Koronapandemia edellyttää myös Aito Säästöpankilta varotoimia, etteivät sen asiakkaat eikä henkilökunta altistu vakavalle virustaudille sairastuen siihen.

Aito Säästöpankin Luopioisten, Pälkäneen ja Valkeakosken konttoreita luotsaava säästöpankkiiri-asiakkuusjohtaja Aarne Pitkänen korostaa, että ihmisläheisestä palvelustaan tunnettu paikallispankki tekee tässäkin poikkeustilanteessa räätälöidysti kaikkensa, jotta sen asiakkaat pankin kotimaaperällä saavat hoidettua pankki- ja raha-asiansa inhimillisellä tavalla.

Luopioisten ja Pälkäneen konttoreiden ovet ovat lukossa koronapandemian etenemisen pysäyttämiseksi. Ratkaisu on Suomen hallituksen ja terveysviranomaisten määräyksien sekä ohjeinen mukainen.

– Tutut ja ystävälliset säästöpankkiirit Minna Haulo, Teija Haikkonen ja Tuula Saltbacka paiskivat töitä täysillä. Tarjoamme pälkäneläisille asiakkaillemme suoraa puhelinpalvelua. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakas voi soittaa suoraan tutulle yhteyshenkilölleen. Hän ottaa kopin asiastasi miettien parhaan ratkaisun sen kuntoon saattamiseksi näissä poikkeuksellisissa oloissa, Aarne Pitkänen kertoo.

Pitkänen sanoo, että Aito Säästöpankin Kangasalan konttori on avoinna, ja se palvelee asiakkaitaan myös kassa-asioissa. Kangasalla kassapalvelut ovat avoinna tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 10.00-16.30.

– Painotamme kuitenkin sitä, että pankkikonttoriin turvauduttaisiin vain ja ainoastaan sellaisissa tilanteissa, ettei asiaa voi hoitaa muulla tavalla. Toivomme tilanteen vakavuuden johdosta fyysistä pankkiasiointia vain täysin välttämättömissä tilanteissa, Pitkänen alleviivaa.

Pitkänen neuvoo asiakkaita turvautumaan myös laskujen maksamiseen suoramaksulla.

– Jos käytössä ei ole verkkopankkia, kannattaa toistuvat maksut maksaa suoramaksuna. Palvelu toimii samalla tavalla kuin suoraveloitus. Asiakas saa maksusta ilmoituksen postitse, ja pankki veloittaa maksun asiakkaan tililtä eräpäivänä, Pitkänen kertoo.

Pitkänen suosittelee lisäksi maksupalvelua.

– Voimme postittaa maksupalvelukuoria asiakkaalle tämän kotiosoitteeseen. Voit pyytää meitä lähettämään sinulle maksupalvelukuoria, jos sinulla ei niitä ole, Pitkänen opastaa.

– Asiakas voi postittaa maksupalvelukuoret omasta postilaatikostaan ottamalla Postin Noutomerkkipalvelun käyttöönsä. Noutomerkkipalvelu on mahdollinen nimenomaan haja-asutusalueella, jos etäisyys postin saajan asunnosta lähimpään postitoimipaikkaan tai kirjelaatikkoon on yli kolme kilometriä. Asiakas voi tarkistaa Postin asiakaspalvelusta mahdollisuutensa palvelun käyttöön, Pitkänen vinkkaa.

– Asiakas voi nostaa käteistä rahaa kortilla ostostensa yhteydessä K-ruokakaupoista eli esimerkiksi K-Market Järvikansan kassalta, Pitkänen muistuttaa.

– Niille asiakkaille, joilla ei ole mahdollisuutta hyödyntää maksukorttia, tai joiden on hankala kulkea lähimpään avoinna olevaan konttoriin, tarjoamme mahdollisuutta käteisen rahan tilaamiseen. Käteinen raha lähetetään vakuutettuna pankista asiakasta lähinnä sijaitsevaan Postin palvelupisteeseen noudettavaksi. Rahalähetyksen toimitusaika on noin viisi päivää, Pitkänen esittelee.

Aarne Pitkänen vetoaa kaikkiin asiakkaisiin, että heillä riittäisi ymmärrystä väliaikaisia poikkeusoloja ja niiden synnyttämiä haasteita kohtaan.

– Painotan, että tahdomme aina ja kaikissa tilanteissa auttaa jokaista asiakastamme. Muistakaa, että meille on matala kynnys, vaikka puhelimitse. Me olemme töissämme sitä varten, että etsimme parhaan mahdollisen ratkaisun jokaiseen kysymykseen. Vakuutan, että poikkeuksellisissa oloissa huolehdimme entistäkin paremmin palvelualttiudestamme, Pitkänen toteaa.

Vinkkejä pankkiasioiden hoitoon

Muistathan, että konttorimme ollessa suljettuna, voit hoitaa jouhevasti pankkiasioita silloin kun se sinulle sopii.

– Verkkopankissa ja Säästöpankki-mobiilisovelluksessa.

– Verkko- tai puhelintapaamisessa, jonka voit varata verkkopankissa tai osoitteessa saastopankki.fi/varaa-aika.

– Säästöpankin verkkosivujen ja verkkopankin chatissa.

– Puhelimitse asiakaspalvelussamme numerossa 010 311 6400. Tämä palvelu on käytössä maanantaista perjantaihin kello 8-22 välisenä aikana sekä lauantaisin kello 10-14.

Muistathan myös, että korteilla voit maksaa ja nostaa käteistä normaalisti:

– Otto. tai TalletusOtto-automaateilla, kun tarvitset käteistä tai haluat tehdä talletuksen.

– Voit nostaa käteistä ostostesi yhteydessä K-ruokakaupoista tai Neste K-liikenneasemilta.

– Voit maksaa kortilla ilman tunnusluvun näppäilyä hyödyntäen lähimaksuominaisuutta. Lähimaksuraja Suomessa on 50 euroa.

Soita tutulle säästöpankkiirille!

Minna Haulo:

010 3116 487

Teija Haikkonen:

010 3116 460

Tuula Saltbacka:

010 3116 488

Puhelut 010-numeroihin 8,35 snt/puhelu

+ 16,69 snt/min (alv 24%)