Sääennusteet enteilevät juhannuksen juhlijoille kaunista säätä. On todennäköistä, että Pirkanmaalla on juhannuksena voimassa metsäpalovaroitus. Tällöin avotulen teko, siis myös juhannuskokko, on kielletty. Pelastuslaitos ei voi pelastuslain mukaan myöntää poikkeuslupaa juhannuskokkojen teolle.

Muistetaan juhannuksen juhlinnassa seuraavat yleiset turvallisuusohjeet:

Miten avotulen käyttöä rajoitetaan?

Pelastuslaissa avotulella tarkoitetaan nuotioita, risujen- ja puutarhajätteen polttoa, juhannuskokkoa sekä kertakäyttögrilliä, josta tuli saattaa levitä maapohjan tai kipinöinnin kautta. Suurin osa maastopaloista syttyy nuotioista, kokosta tai grillistä. Avotulen tekoa rajoitetaan säädöksillä haittojen ehkäisemiseksi.

• Avotulen teko toisen omistuksessa olevalle maalle ilman lupaa tai pakottavaa tarvetta on aina kielletty.

• Kuivana aikana ja erityisesti metsäpalovaroituksen aikaan avotulen tekeminen on kokonaan kielletty.

• Syttyvien kohteiden, kuten metsän ja rakennusten lähettyvillä on tulentekopaikan läheisyyttä arvioitaessa huomioitava mahdolliset heitteet ja kipinät, jotka voivat kulkeutua hyvinkin pitkiä matkoja tuulen mukana.

Mitä tulee huomioida grillin ja terassitakkojen käytössä?

• Grilli sijoitetaan paikkaan, jossa se on tuulensuojassa.

• Sytytysnesteeseen liittyy leimahdusvaara. Lue nesteen ohjeista, miten sen voi välttää.

• Sulje grillin kansi grillauksen lopuksi tai huolehdi muulla tavalla, että kuumat ja hehkuvat hiilet eivät sytytä ympäristöä palamaan.

• Nestekaasugrilli sijoitetaan paikkaan, jossa se tuulettuu jatkuvasti – toisin sanoen ei ahtaaseen tilaan tai esimerkiksi lasitetulle terassille, jossa lasituksia pidetään kiinni.

• Nestekaasupullon lämpötila ei saa nousta yli 40 asteen.

• Jos havaitset kaasun hajua, sulje pulloventtiili välittömästi ja sammuta kaikki avotuli. Nestekaasu on hyvin syttymisherkkää.

• Jos terassitakka sijoitetaan puiselle terassille, tulee sen alustan olla palamaton. Lautojen väliin putoava kekäle voi aiheuttaa mittavia vahinkoja.

Varaudu ennalta

Onnettomuustilanne voi tulla äkillisesti, minkä vuoksi on tärkeää ajatella ennalta, miten sellaisessa toimitaan. Hätäkeskus osaa paikallistaa sijaintisi automaattisesti, jos lataat puhelimeesi 112-Suomi -mobiilisovelluksen. Ole kuitenkin esimerkiksi vierailulla tietoinen vieraspaikan osoitteesta, jotta osaat tarvittaessa hälyttää apua oikeaan paikkaan.

• Huolehdi, että myös kesäasunnossa on toimivat palovaroittimet ja siitä, että kaikki paikalla olevat tuntevat hätäpoistumistiet ja sammuttimien säilytyspaikat.

• Tarkista, että nuohous on tehty (kesäasunnossa kerran kolmessa vuodessa) ja että savuhormit ja tulisijat ovat ehjiä.

• Huolehdi, että pelastusviranomaiset ja poliisit pääsevät esteettä paikalle onnettomuuden sattuessa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tien reunojen kasvillisuuden poistoa.

• Huolehdi, että paikalla on oma alkusammutus- ja ensiapukalusto. Pelastuslaitoksen ja ensihoidon saapuminen voi kestää pitkään varsinkin harvaan asutuilla alueilla.

Muista ensiapu

Koska tulen käsittelyssä saattaa tulla palovammoja, tulee niiden hoito tuntea etukäteen. Pientä palovammaa jäähdytetään viileällä vedellä, kunnes kipu on poissa. Tarvittaessa sen voi peittää rasvasidoksella ja suojasiteellä. Vakavien palovammojen kohdalla tarvitaan pelastuslaitoksen apua. Ensiapuna toimii potilaan suojaaminen jäähtymiseltä. Potilas tuetaan puoli-istuvaan asentoon, jos vamma on kasvoissa tai hengitysteissä.

Uusien elvytysohjeiden mukaan hengittämättömän potilaan elvytys aloitetaan painelemalla rintalastaa 30 kertaa, jonka jälkeen puhalletaan kaksi kertaa. Näin tehdään niin kauan kuin ammattiauttajat saapuvat paikalle.

Varovaisuutta vesillä liikkumiseen

• Uimaan ei tule lähteä yksin eikä päihtyneenä.

• Pienten lasten vesileikkejä tulee valvoa myös niillä rannoilla, joissa on erikseen järjestetty uimavalvonta.

• Käytä pelastusliivejä liikkuessasi veneellä. Kahdeksan kymmenestä hukkuneesta olisi pelastunut käyttämällä liivejä.

• Älä veneile alkoholin vaikutuksen alaisena.

Pirkanmaan pelastusviranomaiset tavoittaa vaihteen numerosta (03) 565 612.