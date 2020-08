Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antoi viime viikon torstaina suosituksen kasvomaskien käyttämisestä. Maskit tulee kustantaa lähtökohtaisesti itse, mutta tästä viikosta alkaen vähävaraiset saavat niitä kunnilta ilmaiseksi. Vähävaraisuutta ei määritellä tiukasti – ilmaisia maskeja saavat he, jotka kokevat itsensä vähävaraisiksi.

Tämä on hyvä linjaus. Suomessa, jossa taloudellisen avun tarve tulee osoittaa jopa henkilökohtaisella, kaikki ostot näyttävällä pankkitiliotteella – ja joskus jopa ruoka-apua haettaessa esimerkiksi opintotukipäätöksellä – saa kasvomaskeja ilmaiseksi omalla arviolla vähävaraisuudestaan. Tämä jopa yllättää, tottuneena byrokratiaan, joka useimmiten luikertelee yksityiselämään joka käänteessä. Näin sen pitää ollakin. Tämä kuitenkin tulee vaatimaan kunnilta aivan erityistä panosta, sillä ellei työssäkäyvä ihminen ole varsinaisesti vähävarainen ennen maskien ostoa, on hän varsin todennäköisesti sitä investoinnin jälkeen.

Kasvomaskien myynti ei ole oikea paikka kaupoille tehdä voittoa. Tällä hetkellä viidenkymmenen kertakäyttöisen kappaleen paketin voi ostaa noin neljänkymmenen euron hintaan muun muassa Lidlistä ja S-marketista. Jos työssäkäyvä ihminen matkustaa työpaikalle julkisilla kulkuneuvoilla, kasvomaskeja kuluu ainakin kaksi päivän aikana. Koska kasvomaski tulee aina vaihtaa uuteen sen kastuessa tai likaantuessa, kannattaa maskeja olla päivän aikana mukana useita. Jos maskiin joutuu koskemaan vaikkapa ruokailun yhteydessä, se tulee heittää pois. Päivän aikana tulee tilanteita, joissa esimerkiksi turvaväliä työkaverin tai asiakkaiden kanssa ei ole mahdollista pitää, jolloin on suositeltavaa käyttää maskia. Karkean arvioinnin mukaan yhdellä henkilöllä kuluisi päivän aikana viisi maskia. Kuukaudessa tämä tietää noin 120 euron investointia. Kahden aikuisen perheessä lisämeno on jopa 240 euroa.

Kertakäyttöinen maski toki on kaikkein hygieenisin, mutta myös kallein vaihtoehto. Kankaisia maskeja voi tehdä jopa itse, sekä ostaa erilaisilta toimijoilta ja yrityksiltä. Muutamat ovat tehneet kankaisten kasvomaskien myynnistä jopa pienen bisneksen ja valmistavat niitä itse myyntiin. Tämä on parempi kuin ei mitään. Varmin vaihtoehto kuitenkin aina on virallisesti juuri tartuntojen ehkäisemiseen tarkoitettu maski – ei esimerkiksi itse Aasiasta tilattu vaihtoehto, joka saattaa olla tarkoitettu pelkästään ilmansaasteilta suojautumiseen.

Kasvomaskien hinnat ovat jo jonkin verran laskeneet – aikaisemmin viidenkymmenen kappaleen pakkauksen pystyi lunastamaan 60 eurolla. Hinnanlasku johtuu tuotteen paremmasta saatavuudesta ja tuotannon kasvusta. Kauppojen tulisi myydä maskeja joko hinnalla, joka ainoastaan kattaa heille niiden hankinnasta aiheutuneet kulut, tai vaikka tappiollakin, jos hinta edelleen jää liian ylös. Vähävaraisuus ei nimittäin, varsinkaan lapsiperheille, merkitse työpaikan puuttumista tai yleisesti heikkoa sosioekonomista asemaa, vaan sitä, että varsinkin poikkeusaikana myös monella työllisellä on vaikeuksia taloudellisessa selviytymisessä jo ilman kalliiden kasvomaskien ostoa.

Koronavirus ei ole meidän syytämme ja se on kurittanut meistä useita taloudellisesti jo aivan riittävästi. Meillä on vastuu pyrkiä olemaan levittämättä koronavirusta enempää. Maskeilla ei ole suojaavaa vaikutusta, jos ihmiset eivät käytä niitä – joko niiden kalleuden tai välinpitämättömyyden vuoksi. Esimerkiksi ruuhkaisessa aamulinja-autossa reitillä Pälkäne-Kangasala-Pälkäne pystyin laskemaan yhden käden sormilla maskia käyttäneet ihmiset muutamaa päivää suositusten antamisen jälkeen.

Taloudellisen pakon vuoksi tehty päätös avata esimerkiksi yökerhot ja vapauttaa niiden aukioloajat on ollut susi – vaikka yökerho saattaakin saada suurimman osan tuloistaan humalaisilta ihmisiltä viikonloppuöiden muutamien tuntien aikana, eivät juhlijat yleensä ymmärrä enää turvaväleistä mitään. Tällaista hauskaa on myös vaikea harrastaa maski naamalla. Viime viikolla tamperelaisessa Ihku-yökerhossakin altistuttiin koronavirukselle. Helsinkiläisravintola Mustan Härän omistajat ovat kertoneet, että asiakkaita joudutaan jopa poistamaan ravintolasta, koska he eivät suostu desinfioimaan ja pesemään käsiään. Pahimpia ovat heidän mukaansa asiakkaat, jotka eivät usko koronaa olevan olemassakaan. Koronavirus ei vaikuta leviävän suurissa määrin kouluista tai työpaikoilta – se leviää kokoontumisrajoitusten väljentämisen, matkustamisen ja aukioloaikojen vapauttamisen vuoksi.

Ehdotan, että kunnat varautuvat kunnolla siihen, että maskeja saatetaan tarvita paljon ja laajasti. Tällä hetkellä ei ole mahdollista sanoa maskeja hakemaan tuleville henkilöille, että kaikki on jo loppuunjaettu. Kysyntää tulee olemaan. Lisäksi ehdotan, että kaupat, tappionkin uhalla, kohtuullistavat maskien hintoja. Juuri kenelläkään ei ole varaa toisaalta tinkiä hygieniasta, eikä toisaalta budjetoida siihen yli sataa tai kahtasataa euroa ylimääräistä kuukautta kohden. Ja kyllä, korona leviää humalaisten keskuudessa enemmän yöllä kello yhden jälkeen.

Itse virus ei ole meidän syytämme, mutta sen uudelleen leviäminen saattaa olla.