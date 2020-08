Uljaat oriit ja hulmuharjaiset tammat kisaavat lauantaina Mikkolan Navetan puistossa Luopioisissa. Silloin nimittäin pihamaan valtaavat keppihevoset. Keppihevosia on valmisteltu sekä lasten että käsityön harrastajien piirissä kesän mittaan, ja nyt on kaikilla mahdollisuus katsella ratsuja tosi toimissa. Kyseessä ovat estekisat, joten jännitystäkin on luvassa. Radan suunnittelusta vastaa Luopioisten ulkoilukylä-hankkeen Lilli Meriläinen, itsekin viimeisen päälle hevosnaisia. Kisaajia löytyy omasta ja naapurikylistä.

Kepparivillitys on vallannut muutkin aikuiset. Hevosia on suunniteltu ja askarreltu niin Navetan puolella Hilmassa ja Olgassa kuin Kukkian kädentaitajien piirissä. Perttu Pohjanperä on rakentanut puistoon keppareille myös hienon ruokokattoisen tallin. Paitsi hauskaa käsityön tekoa kepparivillitys merkitsee navettalaisille myös halua järjestää lapsille ja nuorille ohjelmaa. Kisan jälkeen kepparit jäävät näytteille Navetan kalleriaan, jossa niitä voi ihailla tiistaista lauantaihin kello 10–15. Kepparikisoihin on vapaa pääsy. Pytingin kahvila palvelee.