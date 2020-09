Tampereen Ilmatorjuntapatteristo muutti 28.8.1980 Ouluun. Vatialan Vanaatikkojen 40-vuotisjuhla pidettiin koronamääräyksiä noudattaen entisessä kasarmissa Dekati oy:n tiloissa. Vatialassa koulutettiin 9000 ilmatorjuntamiestä vuosina 1950–1980.

Kenraali Antti Simola korosti juhlan puheessaan perinteiden vaalimista ja Vanaatikkojen aktiivista toimintaa. Kilta hoitaa Pirkanmaalla erilaisia muistomerkkejä yhteensä 11 kappaletta.

Eversti Rauli Korpela oli tallentanut ennen muuttoa alueen rakennukset, joista monestakaan ei ole jäljellä kuin perustukset.

Pirkanmaan ItKilta on ostanut Puolustusvoimilta 40 mm Bofors-tykin, joka on kasarmin pihassa. Ensimmäisen kerroksen aulassa on 20 mm it-kanuuna ja yläkerrassa it-konekivääri.

Oulusta ItPsto siirtyi Rovaniemelle 1980-luvun lopussa. Pohjoisen Suomen ilmatilan turvaa tänä päivänä Ilmavoimien lisäksi Rovaniemen Ilmatorjuntarykmentti.

Lauri Niemelä

