Luopioisten Pimmeemmän kaupan ilta on jo klassikko. Se kutsuu kansan mökeistään kylän raitille tapaamaan toisiaan ja ihmettelemään, mitä tällä kertaa on keksitty, jotta pimeys saadaan taltutetuksi ainakin yhdeksi illaksi. Ohjelmaa onkin monenlaista, kun kylä, ahkerat yrittäjät etunenässä, pyrkivät selättämään ikävän.

Illassa ei vatsankaan tarvitse kurnia. Tarjolla on kokonaisena palvattua possua, pizzapuffa, makkaraa, lättyjä ja glögiä. Arvontaa on joka lähtöön, samaten tuotetarjouksia, lahjakortti- ja konserttilippumyyntiä, glittertatuointeja, näyttelyitä ja ämpäreitä.

Päätön Luuranko etsii kalloaan yhdessä Rölli-peikon kanssa ja jakaa heijastimia. Pääkalloja on piilossa eri toimijoiden tiloissa, ja löytäjien kesken arvotaan Luopioisten Yrittäjien lahjakortti. Arvontapiste on Mikkolan Navetalla, ja arvonta tapahtuu kello 19.05 ennen illan huipentavaa Fire Ladyn tuliesitystä.

Mikkolan mäellä on mukava kokoontua pihakynttilöiden tuikkeessa. Pytingissä kahvila on avoinna koko tapahtuman ajan kello 16–19. Kuntainfokin palvelee ja Kukkian kädentaitajien puodissa voi suunnitella joululahjaostoksia.

Navetalla on vilinää. Käsityökeskus Hilma & Olga pursuaa hienoja käsitöitä. Seinän takana Navettakalleriassa on esillä Milja Mukkulaisen hiekkatyötauluja. Basaariin on kerätty ihmeteltävää. Tutut Teerimäen isännän chilisoosit kuuluvat moneen joulupöytään.

Kukkian maa- ja kotitalousnaisten pöydästä voi ostaa kotitekoisia leivonnaisia. Muita Basaarin ihmeteltäviä löytyy muun muassa Hillantuvan, Muodonmuutoksia ry:n, Haaparinteen sekä Haltian Pappilan pöydillä.

Ilta huipentuu Mikkolan pihalla esitettävään tulishow’hun. Pimeässä illassa kello 19.20 esiintyy Fire Lady Rokokoo-esityksellään.