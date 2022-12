Jouluevankeliumien tapahtumissa on monta yllättävää piirrettä. Olen miettinyt, ovatko Matteus ja Luukas ihan tarkoituksella korostaneet niitä. Yksi näistä on paimenille ilmestyvä taivaallinen sotajoukko, joka julistaa rauhaa. Aika mielenkiintoinen jännite. Näissä sanoissa on jo ennakkoaavistus siitä, että Betlehemissä syntynyt Messias ei olekaan aivan sellainen kuningas, jota monet odottivat. Jumala tulee osoittamaan voimansa toisin. Hänen valtakuntansa murtautuu tähän maailmaan tavalla, joka koskee koko ihmiskuntaa, ei vain yhtä maata ja kansaa.

Jeesuksen syntymäpaikka, eläinsuoja pikkukaupunki Betlehemissä, sisältää saman viestin. Samoin se, että syntymästä ilmoitettiin ensimmäisenä paimenille. Mitä olisi tapahtunut, jos enkelit olisivat vierailleetkin vaikkapa temppelin pappien luona? Olisivatko he uskoneet ja lähteneet katsomaan? Vai olisivatko he järkeilleet: Betlehemissäkö? Seimessä? Mahdotonta – ei niin voi tapahtua. Ei Messias voi syntyä talliin! Mutta paimenet lähtivät heti. Heillä ei ollut ennakkokäsityksiä eikä ehtoja.

Sitten on vielä Joosef, Marian puoliso ja Jeesuksen kasvatusisä. Joosefista on sanottu, että hän on Raamatun hiljaisin mies. Hän ei nimittäin sano sanaakaan jouluun liittyvissä teksteissä, eikä muissakaan kohdissa, joissa hänet mainitaan. Viimeisen kerran hänet mainitaan kertomuksessa, jossa 12-vuotias Jeesus karkaa vanhemmiltaan ja löytyy temppelistä. Todennäköisesti Joosef kuoli jo paljon ennen Jeesuksen julkisen toiminnan alkua. Silti hän ei ole sivunhenkilö. Moni hiljainen ja huomaamaton tehtävä on Jumalan silmissä vähintään yhtä tärkeä kuin näkyvätkin tehtävät. Siitä Joosef on erinomainen esimerkki.

Joulun ilosanoman liikkeelle lähtemisessä tarvittiin enkeleiden viesti. Tarvittiin paimenet, jotka välittivät tämän sanoman Marialle ja Joosefille ja lukemattomille muillekin. Mutta tarvittiin myös hiljainen ja turvallinen Joosef, joka piti huolta Mariasta ja Jeesus-lapsesta kaikissa vaiheissa ennen syntymää ja sen jälkeen. Joosef kasvatti Jeesuksen Marian kanssa ja antoi hänelle miehen mallin. Joosef opetti Jeesukselle rakentajan taidot Nasaretin ja naapurikaupunkien työmailla. Mitähän miehet mahtoivat työnsä lomassa jutella?

Siunausta jouluusi!

Janne Vesto,

Luopioisten pappi