Mitä tapahtuikaan vuonna 2022 – testaa paikallismuistiasi visalla Pälkäneen ja Kangasalan viime vuoden tapahtumista

Sydän-Hämeen Lehti julkaisi vuonna 2022 lähes 3000 nettiartikkelia ja yli 1600 paperista sivua… mutta kuinka tarkkaan ne tuli luettua?

Jos et muista, arvaa tai kaiva tieto esiin lehden sivuilta!

Saatko jostakin aihealueesta seitsemän oikein?

Oikeat vastaukset löydät artikkelin lopusta.

Pälkäneen paikkeilta

1.Missä tv-ohjelmassa nähtiin alkuvuodesta aitoolainen Hanne-Reetta Ojala?

A) Idols, B) The Voice of Finland, C) Talent Suomi

2. Minkä koirarodun Suomen kennelliitto kertoi tilastojen mukaan olevan suosituin Pälkäneellä?

A) kultainennoutaja, B) bullmentulastiffi, C) lassie

3. Mitkä käväisivät loppukesästä Pälkäneellä osana Fun Run -tapahtumaansa?

A) Ford Mustang -kerholaiset, B) Harrison Ford -kerholaiset, C) George Harrison -kerholaiset

4. Mitä rauniokirkolla tehtiin syksyn aikana?

A) lättyjä, B) tien harjoitushiekotusta talvea varten, C) arkeologisia kaivauksia

5. Mikä oli Pälkäneen seurakuntavaalien ääniharavan Kirsi Urkon äänisaalis?

A) 9, B) 99, C) 999

6. Minkä tunnustuksen sai LC Pälkäne loppuvuodesta?

A) Vuoden leijonanharja, B) Vuoden pälkäneläinen, C) Kuukauden yhdistys

7. Kenen elämäntarinaan ilmoitettiin perustuvan ensi suven kesäteatterisesityksen Sappeessa?

A) Märkä-Simon, B) Jouko Poukkasen, C) Mikko Alatalon

Luopioisten liepeiltä

1. Mikä perustettiin alkuvuonna?

A) Luopioisten kyläyhdistys, B) Luopioisten mäkimiesseura, C) Kukkian valaanpyytäjät

2. Ketkä muusikot tähdittivät Kyynärön lavan 75-vuotisjuhlaa?

A) Aerosmith-yhtyeen Steven Tyler ja Marzi Nyman, B) Heikki Hela ja Heikki Silvennoinen, C) Paleface ja Gettomasa

3. Minkä arvonimen sai Perttu Pohjanperä?

A) saunatonttu, B) löylymestari, C) vihtahousu

4. Minkä kylän vaiheista Tuomo Kuitunen koosti kirjan?

A) Padankosken, B) Kyröskosken, C) Padasjoen

5. Miksi Ollin atleetit juhlivat syksyllä?

A) takana jo 40-vuotinen taival, B) yhden aktiivin jalka saatiin irti patterin välistä, C) ryhmän keskiarvo Cooperin testissä nousi yli 4600 metrin

6. Kuka valittiin Luopioisten yrittäjien puheenjohtajaksi vuodelle 2023?

A) Saija Tuupanen, B) Kalle Päätalo, C) Sari Päätalo

7. Mikä kaadettiin vanhan kunnantalon puistosta loppusyksystä?

A) viaton ohikulkija, B) iso kuusi, C) teemuki

Kuhmalahden kunnailta

1. Kuka vieraili Kuhmalahden VPK:n 112-päivässä?

A) Kola-Olli, B) somejulkkis Pertti-koira, C) Palomies Samin alkuperäinen ääninäyttelijä

2. Mikä ongelma meinasi yllättää Kuhmalahti Pullingin järjestäjät?

A) traktorit eivät käynnistyneet, B) vesisade, C) pysäköintitila uhkasi loppua

3. Kuka oli nopein kuljettaja Suomen MM-rallin Päijälän erikoiskokeella?

A) Kalle Rovanperä, B) Ott Neuville, C) Thierry Tänak

4. Mitä Leevi Rauhalahti tekee Islannissa?

A) opiskelee taideyliopistossa, B) tutkii tulivuoria, C) lomailee

5. Mikä innosti väkeä Pitkä-Sepän liepeillä lokakuun lopulla?

A) uuden James Bond -elokuvan kuvaukset, B) SEO:n kylmäaseman avajaiset, C) UFO-havainto

6. Mikä toi ihmisiä kirjastolle marraskuisena torstai-iltana?

A) lautapeli-ilta, B) vegaanimakkaratarjoilu, C) helikopteri

7. Minkä kylän historiaa valottaa kirja ”Työtä ja elämää Längelmäveden rannalla”?

A) Vedenpäällisen, B) Vehkapuntarin, C) Pohjan

Sahalahden suunnalta

1. Montako vuotta täytti Sahalahden kirkkokuoro?

A) 130, B) 310, C) 013

2. Mikä palasi syksyllä Sahalahdelle ensi kertaa vuoden 2008 jälkeen?

A) kesäteatteri, B) sähkö, C) kirjastoauto

3. Mikä on Sahalahden kirjaston vieressä sijaitsevan graniitti- ja teräsveistoksen nimi, joka nousi esiin kulttuurikävelyllä?

A) Mankeli, B) Kolme patsasta, C) Suojelusenkeli

4. Paljonko Saarioisten tehtaalla kerrottiin olevan työntekijöitä syksyllä?

A) 53, B) vajaat 500, C) noin 1500

5. Minkä paljon puhutun ja pitkään puuhatun hankkeen valmistumista juhlittiin alkusyksystä?

A) Kauko ”Kake” Tötterströmin viiksien kasvatuksen, B) Sahalahden ja Huutijärven välisen kevyen liikenteen väylän, C) Pelisalmen sillan ohituskaistojen

6. Kuka oli mukana YU-Teamin kauden päättäjäisissä?

A) Aleksi Ojala, B) Heikki Kovalainen, C) Seppo Räty

7. Kenelle myönnettiin Sahalahti-palkinto?

A) Anssi Kasitonnille, B) Vilpeilän kyläkouluosuuskunnalle, C) Laipan mäntyjen suojeluyhdistykselle

Kangasalan kulmilta

1. Mitä varastoitiin kevään päätteeksi Sorolaan?

A) kaupungin saamat 6000 kiitosruusua, B) liikuntatoimen saamat 6000 kriittistä palautekirjettä, C) alueen säilölunta 6000 kuution edestä

2. Mikä oli Mikko Heinämäen rooli jääkiekon MM-kisoissa?

A) maskotti, B) jääkoneen kuljettaja, C) ottelukuuluttaja

3. Minkä parista Ilkka Hieta sai ammatin?

A) flipperien, B) norsujen, C) auton pakoputkien

4. Mikä on Stam1ina-yhtyeessä soittavan, Kangasalle muuttaneen Pekka Olkkosen soitin?

A) huilu, B) kitara, C) saha

5. Mikä oli keskimääräinen ”mätkyjen” suuruus Kangasalla vuonna 2022?

A) 19 804 euroa, B) 2022 euroa, C) kaikki saivat vain palautuksia

6. Minkä tunnustuksen sai Susanne Autere?

A) Vuoden yrittäjä, B) Vuoden onnistuja, C) Vuoden ratsastaja

7. Mikä suunnittelupöydällä oleva raideliikenteeseen liittyvä hanke on arvioitu maksavan ainakin 10 tai 15 miljoonaa euroa?

A) Vatialan istutus, B) Ruutanan seisake, C) keskustan pönöte

Tarkista tästä, saitko seitsemän oikein (ja montako kertaa):

Pälkäneen paikkeilta B-A-A-C-B-B-C

Luopioisten liepeiltä A-B-A-A-A-C-B

Kuhmalahden kunnailta B-C-A-A-B-A-B

Sahalahden suunnalta A-A-C-B-B-A-B

Kangasalan kulmilta C-C-A-B-B-A-B