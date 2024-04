Sydän-Hämeen Lehden digipalvelut päivittyvät ja paperilehden ulkoasu uudistuu

Sydän-Hämeen Lehden nettisivusto shl.fi ja lehden uutissovellus uudistuvat perjantaina 3.5.2024. Sivuston ja sovelluksen päivitystyöt aloitetaan perjantaina aamupäivällä, ja käyttökatkoja saattaa ilmetä päivän aikana.

Perjantaina julkaistavassa digiuudistuksen ensimmäisessä vaiheessa muutokset ovat lukijan näkökulmasta pieniä lukuun ottamatta nettisivustoon tehtyjä ulkoasuparannuksia sekä uuden OmaPalvelun julkaisua. Lukijoiden digitunnukset ja salasanat säilyvät ennallaan, eikä uutissovellusta tarvitse päivittää sovelluskaupassa.

Taustalla muutokset ovat suurempia, sillä lehden toimitus ja asiakaspalvelu siirtyvät käyttämään uusia järjestelmiä. Uudet järjestelmät mahdollistavat monipuolisempien digisisältöjen julkaisun, ja lehteä tullaan kehittämään tulevaisuudessa lisää nettisivuston ja uutissovelluksen uusien mahdollisuuksien myötä.

Samalla julkaistava OmaPalvelu tulee lehden tilaajille uudeksi palvelukanavaksi nykyisten rinnalle. OmaPalvelussa asiakkaat voivat tehdä lehtitilaukseensa muutoksia, ilmoittaa osoitteenmuutoksesta tai jakelunkeskeytyksestä, raportoida jakeluvirheestä, tarkastella menneitä tilauslaskujaan sekä kutsua perheenjäsenensä lukemaan digilehteä. Uusi OmaPalvelu kokoaa kaikki nämä toiminnot yhteen järjestelmään, mikä sujuvoittaa tilaajan polkua ja lehden asiakaspalvelun työtä.

– Moni tilaajamme haluaa hoitaa tilausasiansa valitsemanaan vuorokaudenaikana itse netissä, ja uusi OmaPalvelu vastaa tähän tarpeeseen, kertoo Sydän-Hämeen Lehteä kustantavan Pirmediat Oy:n toimitusjohtaja Olli Sirén.

Osa tilaajista asioi kuitenkin Sydän-Hämeen Lehden kanssa mieluiten puhelimitse, sähköpostilla tai kasvotusten, ja lehti palvelee edelleen myös näissä kanavissa tuttuina palveluaikoina.

– Meille on tärkeää pitää myös perinteiset asiakaspalvelukanavat toiminnassa. Asiakaspalveluumme voi edelleen soittaa, ja ystävällistä apua saa heti puhelimessa, Sirén lisää.

Uusien digijärjestelmien lisäksi Sydän-Hämeen Lehden toimitus ottaa toukokuussa käyttöön uuden paperilehden taittojärjestelmän. Samalla myös paperilehden ulkoasu uudistuu.

– Painetun lehden selkeää ja modernia uutta ulkoasua on kehitetty palvelemaan entistä paremmin sekä lukijaa että tekijää. Uudistuksen yksi lähtökohta on ollut lehden helppolukuisuus, ja samalla on kiinnitetty huomiota muun muassa uudenlaiseen ilmoitusten sijoitteluun. Nyt tehtävät uudet ratkaisut tulevat myös nopeuttamaan printtilehden taittoa, mikä vapauttaa toimittajien käsiä taittamisesta sisällöntuotantoon, kertoo Sydän-Hämeen Lehden päätoimittaja Jani Oksanen.

Sydän-Hämeen Lehden kehitysprojekti jatkuu myöhemmin tänä vuonna suuremmalla sovelluspäivityksellä, joka tuo uutissovellukseen nykyistä laajemman ja rikkaamman sisältötarjonnan. Sovelluspäivityksestä uutisoidaan lisää lähempänä sen julkaisua.