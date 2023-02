”Keskiviikko on ihan sirkusta” – orivesiläisen Mönkäreen perheen arki on Orivedellä vauhdikasta, mutta sujuvaa

Lentopalloa, yleisurheilua, sirkuskoulua, ratsastusta, hiihtoa ja päälle vielä vähän satuteatteria sekä kesäisin jalkapalloa.

Näiden harrastusten mukaan muotoutuu pitkälti viisihenkisen orivesiläisen Mönkäreen perheen arki.

Kun mukaan laskee vielä vanhempien Juhan ja Jonnan harrastukset, laajenee lajikirjo myös jumppaan, salibandyyn ja pesäpalloon.

– Meille kaikille on löytynyt harrastukset Orivedeltä. On upeaa, miten paljon mahdollisuuksia Oriveden kokoiselta paikkakunnalta löytyy, Juha Mönkäre sanoo.

Lue myös: Orivesi = Suomen liikkuvin kunta -finalisti 2022!

Harrastuksista toimintaa löytyy kaikenikäisille. Esimerkiksi Oriveden seudun kansalaisopiston kurssivalikoimasta perheen lapsista yhdeksänvuotias Linnea ja viisivuotias Loviisa löysivät yhteisen harrastuksen. Se on sirkus.

– Sen vuoksi meillä on keskiviikko ihan kirjaimellisesti sirkusta, Juha naurahtaa.

– Samana päivänä tytöillä on nimittäin muitakin harrastuksia kuin sirkuskoulu. He ovat kuitenkin siitä sirkuksesta niin paljon tykänneet, että se on pidetty nyt ohjelmassa.

Helppoa ja edullista

Helppoutta monipuoliseen harrastamiseen tuo se, että matkat liikunta- ja harrastuspaikkoihin ovat Oriveden keskustan tuntumassa asuvan perheen kodista lyhyet. Moniin harrastuksiinsa tytöt pääsevät omin toimin.

– Meidän näkökulmastamme kaikki on lähellä, myös metsä ja luonto. Eihän tästä tarvitse mennä kuin lyhyen matkaa Paltanmäkeen, kun pääsee jo esimerkiksi aivan loistaville maastopyöräreiteille, Juha sanoo.

Lue myös: Oriveden kaupunki palkittiin syksyllä 2022 erityisen ansiokkaasta terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöstä

Säännöllisten harrastusten lisäksi Mönkäreet käyttävätkin ahkerasti myös muita Oriveden harrastus- ja liikuntapaikkoja. Lenkkipoluille mennään Hiski-koiran kanssa päivittäin, uimahalliin ja ulkojäille, kun aikaa vain on riittävästi.

– Ja kaikkia mahdollisuuksia me emme varmasti vielä tiedäkään. Mutta sehän on jo itsessään ihan käsittämätön etu, että liikuntahallin tilat ovat alle 18-vuotialle maksuttomia. Harrastaminen Orivedellä on kaikin puolin edullista, Juha kertoo.

Kansainvälisyyskasvatuksesta iso kiitos

Mukavien harrastusten lisäksi Juha Mönkäre iloitsee siitä, kuinka Oriveden kouluissa on huomioitu kansainvälisyyskasvatus. Kaupungin ohjelmakaudeksi 2021-2027 varmistettu Erasmus+ -jäsenyys mahdollistaa muun muassa sen, että oppilaat voivat päästä kouluista ulkomaanmatkalle.

Kultavuoren koulua käyvällä 12-vuotiaalla Lotta Mönkäreellä matka voi olla edessä tänä keväänä.

– Viime vuonna teimme virtuaalimatkan Belgiaan, koska oikeaa matkaa ei koronan vuoksi voinut tehdä. Mutta tänä keväänä saatan päästä Romaniaan ihan oikeasti, Lotta iloitsee.

– Kansainvälisyyteen liittyvät jutut ovat olleet mahtavia. Itse olen lähtenyt niihin innokkaasti mukaan, sillä minusta on kiva tutustua uusiin maihin ja kulttuureihin, hän jatkaa.

– Orivedellä on tehty upeaa työtä kansainvälisyyskasvatuksen parissa. Se on todella hienoa, että kansainvälisyys huomioidaan jo noin varhaisessa vaiheessa ja että siitä tulee luonnollinen osa lasten ja nuorten toimintaympäristöä. Sehän on sitten vain plussaa, jos matkakin keväällä vielä järjestyy, Juha sanoo.

Arki Orivedellä on sujuvaa

Harrastukset ja luonto ovat Orivedellä lähellä, mutta kauan ei kestä matka Tampereellekaan, jos sinne tarvitsee lähteä. Hyvät liikenneyhteydet Tampereelle ovat olleet Juha Mönkäreellekin tärkeitä.

– Ennen koronaa kuljin päivittäin Tampereelle töihin, ja minulle mainioin tapa kulkea oli juna. Se oli paljon helpompaa kuin lähteä autolla. Nyt teen etätöitä Orivedeltä, joten tarvetta ei ole ollut niin paljon.

Kiinnostuitko? Oivallisen olotilan Orivesi tarjoaa Tampereen kaupunkiseudun edullisimmat omakotitontit. Lue lisää tonteista Asumisen ja rakentamisen sivuilta.

Mönkäreen perhe on asunut myös muualla kuin Orivedellä. Arki on nyt kuitenkin asettunut oivallisesti uomiinsa pieneen maaseutukaupunkiin.

– Harrastusten lisäksi me saamme Orivedeltä ihan sen kaiken, mitä tarvitsemme. Arkemme on täällä sujuvaa, mutta vauhdikasta!

Kysy lisää: elinvoimajohtaja Tuija Aro | 040 531 1736 | tuija.aro@orivesi.fi