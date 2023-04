Jehovan todistajat kokoontuvat Pälkäneellä vuoden tärkeimpiin tilaisuuksiinsa

Luottamus tulevaisuuteen on tutkimusten mukaan ennätyksellisen alhaalla monissa maissa. Tähän ovat vaikuttaneet laajat talousvaikeudet, sotilaalliset konfliktit ja muut yhteiskunnalliset ongelmat. Erään tuoreen, 28 maata kattavan luottamusbarometrin mukaan 24 maassa ”niiden ihmisten määrä, jotka uskovat perheensä olevan paremmassa asemassa viiden vuoden kuluttua, olivat kaikkien aikojen alhaisimmalla tasolla”.

Vaikka monien usko parempaan tulevaisuuteen on ymmärrettävästi horjunut, Jehovan todistajat järjestävät Pälkäneellä 2. huhtikuuta yleisölle tarkoitetun erikoistilaisuuden, jonka teema on ”Voit suhtautua tulevaisuuteen luottavaisesti!” Maksuton yleisötilaisuus järjestetään maailmanlaajuisesti kaikissa Jehovan todistajien valtakunnansaleissa. Tilaisuus on Pälkäneellä yksi Jehovan todistajien vuoden kohokohdista. Siihen voi osallistua myös videoneuvottelupalvelun avulla.

– Arjen haasteet kuluttavat voimavarojamme, mutta Raamatun lupaus paremmasta maailmasta voi voimistaa meitä juuri nyt, sanoo Jehovan todistajien aluetiedottaja Ari Hämäläinen.

– Tämä maailmanlaajuinen yleisötilaisuus antaa kaikille osallistujille konkreettisia syitä kohdata tulevaisuus luottavaisesti.

Jehovan todistajat kutsuvat ihmisiä myös vuosittaiseen Jeesuksen Kristuksen kuoleman muistojuhlan viettoon, joka pidetään tiistai-iltana 4. huhtikuuta. Muistojuhlaan odotetaan noin 20 miljoonaa henkilöä 118 000 Jehovan todistajien seurakunnassa ympäri maailman.