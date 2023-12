Kappalaisen kynästä: Joulurauhaa

Tänä jouluna monen toiveena taitaa olla joulurauha. Loppusuoralle kääntynyt vuosi on tuonut eteemme uutisia sodista ja monenlaisesta maailman rauhattomuudesta. Enkeleiden jouluyön tervehdys kääntyy tänä jouluna monen mielissä rukoukseksi: ”Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.”

Kuhmalahdella on useana vuonna kokoonnuttu Tuomaanpäivän 21.12. metsäkirkkoon joulurauhan julistukseen Pohjan hirvimiesten kotaan. Joulurauhan julistuksen tekstinä on käytetty Inkeri Yli-Hinkkalan ja Seija Pöyhösen vuonna 2009 tätä tilaisuutta varten kirjoittamaa julistusta, joka tullaan lukemaan tänäkin vuonna. Saakoon tämä julistus toimia rukouksena joulurauhan puolesta meille kaikille.

”Ystävät!

Taas on kierros auringon ympäri tehty niin täällä Kuhmalahden kappelissa kuten muuallakin avarassa maailmassa. Olemme nyt koolla suuren juhlan kynnyksellä, joulu on meitä jo ihan lähellä, aivan portin pielessä. Olemme Tuomaanpäivän tienoilta, talvipäivän seisauksesta lähtien, odottaneet lasten kanssa ja lasten lailla päiviä ja öitä laskien milloin pimeästä yöstä kointähti koittaa. Se tapahtuu juuri jouluyönä, jolloin Jeesus Kristus syntyi ihmiseksi.

Sydämen korvin kuulemme taivaan enkelin julistavan: ”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra.” Yhtykäämme taivaallisen sotajoukon kanssa laulamaan: ”Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.”.

Profeetta Jesaja kuvaa messiasprofetiassa tulevaa rauhan aikaa muun muassa näin: ”Silloin susi kulkee karitsan kanssa ja pantteri laskeutuu levolle vohlan viereen, vasikka ja leijonanpentu syövät yhdessä ja pikkupoika on niiden paimenena. Kukaan ei tee pahaa, ei tuota turmiota.”

Rauhattoman aikamme keskellä on levollista ja lohdullista muistaa tätä sanomaa ja julistaa rauhaa niin ihmisille kuin eläimille kukin itse tykönämme ja perheissämme.

Kuhmalahden kappeliseurakunnassa toivottakaamme toinen toisillemme siunattua ilon ja rauhan joulua ja alkavaa juhla-aikaa. Näin julistetaan joulurauha alkavaksi.

Hyvää joulua!”

Markku Viitala

Kappalainen

Kangasalan seurakunta

Kuhmalahden kappeliseurakunta