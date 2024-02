Säästä tonttikuluissa, toteuta talohaaveesi Orivedellä!

Juuri nyt moni miettii, onko hyvä hetki käynnistää omakotitaloprojektia tai muuta rakennushanketta.

Oletko ajatellut, että hankkimalla edullisen tontin voit säästää huomattavasti rakentamiskustannuksissa? Myös järkevällä suunnittelulla ja hyvällä perehtymisellä voi saavuttaa merkittäviä säästöjä.

Orivedellä on Tampereen kaupunkiseudun edullisimmat tontit. Kaikissa tonteissamme on myös vuokrausmahdollisuus.

Löydä oivallinen rakennuspaikkasi, tutustu Oriveden tonttitarjontaan!

Meillä voit siis säästää merkittävästi rakennuspaikan hinnassa verrattuna moneen muuhun kuntaan!

Samalla sinun ei tarvitse tinkiä arjen sujuvuudesta, nopeista junayhteyksistä, häkellyttävän monipuolisista harrastusmahdollisuuksista ja laadukkaista lähipalveluista, sillä Orivesi tarjoaa sinulle nämä kaikki.

Omakotitalon rakentaminen on yksi elämän suurimmista ja merkittävimmistä hankkeista.

Ensikertalaisella voi olla mielessään lukuisia kysymyksiä: Millainen on hyvä tontti? Mitä kaavamääräykset tarkoittavat? Voinko rakentaa sellaisen talon kuin haluan? Kannattaako valita maalämpö vai ilmavesilämpöpumppu?

Ei hätää, olemme laatineet juuri sinua varten Rakentajan oppaan, joka neuvoo rakennusprojektisi ensiaskelista onnistuneeseen lopputulokseen saakka! Opas antaa yleisluonteisia neuvoja monenlaisiin rakentamisprojekteihin. Lataa opas verkkosivuiltamme!

Lisäksi rakennusvalvontamme tarjoaa henkilökohtaista neuvontaa.

Olemme saaneet paljon kiitosta nopeasta ja asiantuntevasta palvelustamme. Meillä et joudu odottelemaan kuukausia rakennusprojektisi käynnistymistä, vaan saat

hankkeesi liikkeelle jopa yllättävän nopeasti.

Miksi pitäisi innostua Orivedestä?

Hyvä kysymys, johon on monta oikeaa vastausta. Ohessa niistä kuitenkin jo viisi!

VIISI SYYTÄ INNOSTUA ORIVEDESTÄ!

• Koti, koulut, kaupat, kaverit ja kuntoilupaikat kätevillä välimatkoilla

• Näppärä 24 minuutin lähi- ja kaukojunayhteys Tampereelle sekä Nyssen bussiliikenne

• Loistavat ulkoilureitit ja hiihtoladut, kiinnostavaa kulttuuria sekä valtavasti edullisia harrastusmahdollisuuksia

• Laadukas varhaiskasvatus ja opetus sekä arvostettu kansainvälisyyskasvatus

• Houkuttelevat omakotitontit hyvällä sijainnilla toimivien palvelujen äärellä

Joko innostuit? Hienoa, niin mekin!

Juuri nyt on oikea aika käydä rohkeasti kohti omia unelmiaan, sillä elämä on nyt, ja parasta se on omassa kodissa Orivedellä.

Terveisin,

Oriveden kaupunki

P.S. Olemme mukana myös Tampereella Asta-messuilla 2.-4.2.2024! Löydät meidät osastolta A940!

Kysy lisää:

Kaavoituspäällikkö Antti Kivikko, 040 133 9133, antti.kivikko@orivesi.fi