Kotitalousvähennystä saa porakaivon tekemisestä, GreenHeat hoitaa homman ammattitaidolla

Pirkanmaalaisen GreenHeatin ainutlaatuisesta Mökkiporakaivosta on tullut valtakunnallinen hittituote.

Perinteinen pystymallinen Mökkiporakaivo on saanut nimekseen Ahti. Nyt arvostettu kaivontekijä tuo markkinoille kiven muotoa jäljittelevän Mökkiporakaivo Vellamon.

GreenHeatilaiset ovat kokeneet, miten suurella intohimolla niin kesämökkiläiset kuin omakotitaloasujat suhtautuvat pihapiiriinsä, sen kauneuteen ja viihtyisyyteen. Näiden arvojen pohjalta GreenHeatissa käynnistettiin kehitystyö, jonka tuloksena syntyi uudenlainen Mökkiporakaivo-vaihtoehto, silmälle kaunis sulavamuotoinen Vellamo. Tämän GreenHeat kaivoperheen uutuuden avulla saat paineveden mökkikeittiöön, saunalle, painepesurille ja puutarhaan.

Nyt Sinä voit valita mökkisi tai omakotitalosi pihan kaunistukseksi silmiäsi miellyttävän vaihtoehdon. Mikä parasta, myös Mökkiporakaivo Vellamo on pirkanmaalaista laatutyötä, joka on valmistettu korkeatasoisesta, maamme sääolosuhteet kestävästä EPP-materiaalista.

Kiinteähintaisen Mökkiporakaivon hankinta on helppoa ja turvallista!

Toimitus koostuu seuraavista vaiheista:

1) Maksuton suunnittelukäynti

2) Porausajankohd an sopiminen

3) Mökkiporakaivon poraus ja vedentulon varmistus

4) Pumpun asennus

5) Porakaivosi on nyt valmis, nautinnollista mökkeilyä ja kotoilua

MÖKKIPORAKAIVO AHTI KOOSTUU:

– Porakaivosta jossa vesitakuu

– Porakaivopumpusta (Grundfos)

– Porakaivon päälle asennettavasta vesipostitolpasta

6 200 €

Kotitalousvähennys huomioituna.

(Ilman kotitalousvähennystä 8 450 €)

MÖKKIPORAKAIVO VELLAMO KOOSTUU:

– Porakaivosta jossa vesitakuu

– Porakaivopumpusta (Grundfos)

– Porakaivon päälle asennettavasta laitesuojasta

7 630 €

Kotitalousvähennys huomioituna.

(Ilman kotitalousvähennystä 9 880 €)

Vellamoon saanut kiittävän vastaanoton. Kiveä markkeeraava suojus toimii esim. juomien kylmentäjänä.

Mökkiporakaivot Ahti ja Vellamo ovat helppokäyttöisiä myös pakkaskaudella kunhan käyttöohjeita noudatetaan huolellisesti.

Kysymyksiä ja vastauksia, jotka auttavat kaivohankinnan tekemistä

1. Kumpi määrää verovuoden, laskun päiväys vai maksupäivä?

– Verovuoden määrää maksupäivä.

2. Mökki valmistui viime vuonna (2023), koska voi saada kotitalousvähennystä kaivosta?

– Kahden vuoden kuluttua lopputarkastuksen tekemisestä.

3. Voiko kuolinpesä hakea kotitalousvähennystä?

– Kuolinpesän osakkaat, jotka käyttävät kuolinpesän asuntoa tai vapaa-ajan asuntoa, voivat hakea kotitalousvähennystä maksamiltaan osin.

4. Saako kotitalousvähennystä myös vapaa-ajan asunnolla tehtäviin töihin?

– Kyllä saa.

5. Laskun jakaminen useammalle henkilölle koskien kotitalousvähennystä (esimerkiksi perikunta, jossa yksi osakas maksaa tarvikkeet ja työn osuus laskutetaan toiselta osakkaalta ym.)?

– Vain työn osuudesta voi saada kotitalousvähennyksen. Osakas, joka maksaa vain tarvikkeet, ei voi saada kotitalousvähennystä, vaikka käyttäisi kuolinpesän asuntoa tai kesämökkiä.

6. Voiko maksun siirtää seuraavalle vuodelle(kotitalousvähennyksen takia)? Maksu tälle vuodelle ja kaivon poraus ensi vuodelle…. kotitalousvähennyksen takia, onko luvallista?

– Jos maksu tapahtuu tänä vuonna, ja kaivon poraus ensi vuonna, niin kotitalousvähennyksen saa vasta ensi vuodelta.

7. Pitääkö lasku olla molempien puolisoiden nimellä, jotta saa maksimi kotitalousvähennykset?

– Riittää, että lasku on jommankumman puolison nimellä. Puolisolla tarkoitetaan henkilöitä, joita verotuksessa pidetään puolisoina.

8. Itse kotitalousvähennyksen ilmoittamisesta eli miten se tehdään?

– Ilmoittamisen voi tehdä joko OmaVerossa tai esitäytetyllä veroilmoituksella. Mahdollista on myös soittaa Verohallinnon asiakaspalveluun tai käydä verotoimistossa.

GreenHeat on kehittänyt kesämökin, kakkoskodin elämän mullistavan Mökkiporakaivon. Sellaisen hankkineet asiakkaat ovat huipputyytyväisiä ratkaisuunsa ja he suosittelevat Mökkiporakaivoa kaikille vesi- ja kaivo-ongelmista kärsiville kiinteistönomistajille. Ei kaivutöitä. Sähköt hoituvat pistokeliitännällä. Toimii myös aggregaatilla. Asiakasystävällinen hinnoittelu: kiinteä hinta, joka sisältää käyttövalmiin Mökkiporakaivon. Tutustu laajaan ja monipuoliseen valikoimaamme: www.greenheat.fi

Kaivontekijäkonkari Vesa Purakasmäki on porannut kaivoja vuodesta 1989 lähtien

GREENHEAT / Pirkanmaan Porakaivo Oy:ssä työskentelevä Vesa Purakasmäki on alansa vankka ammattilainen. Mies on porannut kaivoja jo 34 vuoden ajan, vuodesta 1989 lähtien.

Purakasmäki sanoo, että kaivojen tekeminen on tarjonnut hänelle erittäin mielenkiintoisen leipätyön ja avannut ikkunat moni-ilmeiseen veden etsimisen maailmaan.

– Maisemat vaihtuvat, ja joka päivä edessäni ovat uudet haasteet, hän iloitsee.

Purakasmäellä on arvokas ohje kaivonhankkijoille.

– Valitse ammattilainen, jolla on asiantuntemus, kokemus sekä osaaminen. Kaivontekijän on oltava myös luotettava.

Purakasmäki nostaa kaivon poraamisesta erityisesti yhden tärkeän vaiheen esille.

– Poraaja on paljon vartijana, kun hän tekee päätöksiä työn edetessä pintavesieristyksen pituudesta sekä reiän syvyydestä veden tuoton ja veden tarpeen mukaan, hän kertoo.

Purakasmäki korostaa, että kaivo onnistuu, kun sen paikka valitaan oikein ja pintavesieristys tehdään suurella huolellisuudella.

