Nuoret loistavat lavalla – ja Kangasala on vahvasti mainittu

Hullu prinssi 2.4 sai ensi-iltansa Tampereen Työväen Teatterin suurella näyttämöllä perjantaina. Teoksen toteutuksessa ovat mukana Hatanpään lukio, Tammerkosken lukio, Sammon keskuslukio, Tampereen konservatorio, ammattiopisto Tredu, Pirkanmaan musiikkiopisto, Hatanpään lukion vanhempainyhdistys ja Tampereen Työväen Teatteri. Näyttämöllä nähdään noin 70 opiskelijaa Hatanpään lukiosta ja Tampereen Konservatoriosta. Musikaalin taustatehtävissä on ollut noin sata opiskelijaa. Teosta on harjoiteltu ohjaaja Mikko Bredenbergin johdolla syyskauden alusta osana musiikkilukion toimintaa.

Musikaali on melkoista nuorten osaamisen tykitystä. Laulut kajahtavat komeasti ja kauniisti, ja koreografiat ovat upeita. Nuoret saavat ladattua rooleihinsa kahmalokaupalla tunnetta. Osa laulunumeroista liikuttaa selkäydintä myöden: nuorten aitous paistaa läpi niin upealla ja herkällä tavalla. Yleisö ei jäänytkään ensi-illassa kylmäksi, vaan osoitti seisaaltaan suosiota loppukumarruksissa. Loppukumarruksissa esiin pääsi myös hienosti läpi näytelmän soittanut bändi, joka koostuu Hatanpään lukion, Tammerkosken lukion, Pirkanmaan musiikkiopiston ja Tampereen konservatorion nuorista soittajista.

Toki rosojakin teokseen mahtuu, puhutaanhan tässä nuorista, lukio-ikäisistä esiintyjistä. Tanssien yhdenaikaisuudessa on toisinaan hieman epätarkkuutta, mutta se ei kokonaisuutta häiritse. Sen sijaan hieman häiritsevää on se – ainakin allekirjoittaneen mielestä – että esiintyjät esiintyvät tennareilla, vaikka näytelmä sijoittuu 1500-luvulle ja Turun linnaan. Silmään ottaa väkisinkin, kun puvut ovat muuten keskiaikaisia hovipukuja, mutta niiden alta pilkottaa hyvin selvästi kolmeraidallisia ja tähtikuvioisia, hyvin värikkäitä tennareita.

Hullu prinssi 2.4 on uniikki tulkinta siitä, mitä tapahtuu Martinan ihmeellisesti siirtyessä vuoteen 1562, Suomen herttua Juhanan häihin. Hullu prinssi on tuttu myös Kangasalan lukion opiskelijoiden esittämänä: lukio on tehnyt siitä kaksi eri versiota, joista ensimmäisen esitykset nähtiin vuonna 2019 ja toisen koronapandemian keskellä vuonna 2021. Tekstiin sisältyykin paljon kytköksiä Kangasalle erityisesti Kaarina Hannuntyttären roolin kautta. Hullun prinssin sävellykset ovat Kangasalan lukion musiikinopettaja Maija Koskenalustan käsialaa.

Arvio: Neljä tähteä

Työryhmää:

Säveltäjä: Maija Koskenalusta

Libretto: Hanna Suutela

Ohjaus: Mikko Bredenberg

Apulaisohjaaja: Johanna Kaipainen (Hatanpään lukio)

Kapellimestarit: Anu Rasimus ja Aki Lahnajoki (Hatanpään lukio)

Koreografia: Riikka Puumalainen (Tanssiteatteri Tsuumi)

Pukusuunnittelu: Joanna Weckman

Valo-, video- ja lavastussuunnittelu: Jaakko Sirainen

Äänisuunnittelu: Jarkko Tuohimaa

Maskit ja kampaukset: Susan Vehniäinen

Nukketeatteritaiteilija: Mira Taussi

Lauluvalmentaja: Petra Karjalainen

Vastuuopettajat oppilaitoksissa: Anu Rasimus (tuottaja, Hatanpään lukio), Jaana Marttila ja Tuukka Seppälä (Tammerkosken lukio), Reetta Aarre-Ahtio, Pasi Ojala ja Anu Silvennoinen (Tampereen Konservatorio), Sanna Tikka (Sammon keskuslukio), Susan Vehniäinen ja Sisko-Liisa Sillanpää (Ammattiopisto Tredu)

Lue myös: