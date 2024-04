Vanha Testamentti – enemmän kuin miltä näyttää

Raamatusta löytyy mielipiteitä lähes kaikilta ihmisiltä, oli sitä lukenut tai vain kuullut siitä huhupuheita. Toisille se näyttäytyy armoa ja rakkautta täynnä olevana, toisille ankarana ja vanhentuneena. Minä näen Raamatussa rakkauden, jota meille ilmaistaan hyvin eri keinoin ja sanoin. Tuota rakkautta tosin on usein vaikea nähdä tai ymmärtää, jos Raamattua ei katso kokonaisuutena.

Varsinkin Vanha Testamentti saattaa vaikuttaa ankaralta ja karulta. Vanhan Testamentin profeettakirjat ovat silti minulle aina jollain lailla lohdullisia ja rakkautta tulvivia. Ne eivät välttämättä nopealla vilkaisulla silti kuulosta siltä. Esimerkiksi profeetta Jesajan kirjassa luvussa 34 sanotaan: ”Itse Herra on vihastunut kaikkiin kansakuntiin, hänen vihansa kohtaa kansojen joukot. Hän on jättänyt ne teurastajan käsiin.” (Jes. 34:2). Kuitenkin samassa kirjassa myöhemmin Jumalan viesti on: ”Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky eikä minun rauhanliittoni horju.” (Jes. 54:10).

Mooseksen kirjat mielletään usein kirjoiksi, jotka ovat vain lakia täynnä. On totta, että noista kirjoista juutalaisen lainkohdat löytyvät, mutta ne sisältävät paljon muutakin. 1. Mooseksen kirja on täynnä samaistuttavia, dramaattisia ja yllättäviä juonenkäänteitä sisältäviä kertomuksia. 2. Mooseksen kirja on kuin jännitysromaanin ja historian kirjan sekoitus. Nekin Mooseksen kirjat, jotka ovat enemmän lakia, sisältävät myös monia ihmekertomuksia kuten puhuvan aasin (4. Moos. 22:28), lohdutusta (5. Moos. 33:27) ja siunausta (4. Moos. 6:24).

Minulle itselleni Raamatun samaistuttavin, toivoa tuovin ja lohdullisin kirja on Saarnaajan kirja. En yleensä sano sitä lempikirjakseni Raamatusta, vaan siihen sanon Johanneksen evankeliumin. Saarnaajan kirja tuntuu omaan ajatusmaailmaani kotoisimmalta sen realismin vuoksi. Saarnaaja sanoittaa useassa kohdassa kaiken olevan turhaa ja kertoo, ettei maailmassa oikeudenmukaisuus aina tapahdu. Silti kirjan lopputulema on, että Jumalan viisauteen ja johdatukseen kannattaa aina luottaa. Viljelen myös useissa tilanteissa kohtaa Saarn. 9:4: ”Niin kauan kuin ihminen elää, hänellä on toivoa”. Tuo ajatus antaa myös minulle toivoa vaikeissa tilanteissa.

Kaikki ei ole elämässä sitä, miltä ensisilmäyksellä näyttää. Ei myöskään aina Raamatussa. Annan vahvan lukusuosituksen tähän maailman tunnetuimpaan kirjaan. Sitä luettua huomaa Jumalan monipuolisuuden ja suuruudenkin paremmin. Raamatun viimeinen jae kiteyttää hyvin koko kirjakokoelman: ”Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa” (Ilm. 22:21).

Ira Sirkiä

Kasvatuksen pappi, Kangasalan seurakunta