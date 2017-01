Kyllä, tai siis ei. Minulla ei ole räjähtäviä vatsalihaksia, enkä oikein pysty tekemään räjähtäviä vatsalihasliikkeitäkään. Harjoittelen kuitenkin. Sanotaan että lihas kasvaa levossa, mutta totuus on se, että lihasta pitäisi kuitenkin välillä rasittaa, että se voisi levossa kasvaa.

Olin vähän päälle 20-vuotias, kun hakeuduin ensimmäistä kertaa lääkäriin selkävaivojen takia. Terveyskeskuksen lääkäri nauroi minulle, ja kutsui oikein hoitajan paikalle asiaa ihmettelemään, miten ”parikymppinen neiti valittaa jo selkäänsä”. Noin viitisentoista vuotta myöhemmin osteopaatti toteaa, että lantion ja alaselän alueella on erinäisiä ongelmia, jotka vetävät säännöllisin väliajoin – yleensä rasituksen aiheuttamana – alaselän lihakset jumiin. Voisin toki kuvailla tähän ongelmaa laajemminkin, mutta se ei ole tämän kirjoituksen tarkoitus. Koska vaiva on sellainen, että sen kanssa täytyy elää, on vahvistettava vatsalihaksia ja huolehdittava lihashuollosta. Ja opeteltava myös räjähtävyyttä.

Minulla on muutama muukin esimerkki siitä, että pelkkä lääkärissä käynti ei ongelmaa tai vaivaa ratkaise. Käyttämäni fysioterapiaklinikka tekee tälläkin hetkellä projektia selkäoireiden hoitamisesta lääkkeettömästi, verenpainepotilaalle suositetaan painonpudotusta ja kakkostyypin diabeteskin olisi kuulemani mukaan monilla hoidettavissa ruokavaliolla. Lopulta kaikki palaa kuitenkin henkilön omaan harjoitteluun, ja siihen, että on itse valmis tekemään töitä vaivansa eteen – ja ennen kaikkea vaivan parantamiseksi.

Olen monesti ajatellut, olemmeko jo liian tottuneet siihen, että käännymme vaivassa lääkärin puoleen ja oletamme, että apu löytyy lääkepurkista? Niin naiivi en minäkään ole, että väittäisin kaiken hoituvan lääkkeettä, mutta uskon vakaasti, että on paljon vaivoja ja ongelmia jotka hoituisivat itsehoitona – toki aluksi ammattilaisen avustamana. Kysymys kuitenkin kuuluu, mikä on ihmisen oma vastuu terveydestään ja hyvinvoinnistaan? Nykyajan tietoyhteiskunnassa ongelma ei ole tiedon saanti, vaan ennen kaikkea se, millä tavalla yksilö on valmis toimimaan oman terveytensä eteen. Samalla voi esittää kysymyksen, onko yhteiskunnalla tulevaisuudessa velvollisuutta hoitaa vaivoja tai sairauksia, jotka olisivat yksilön oman aktiivisuuden ansiosta itse hoidettavissa?

Tulevaisuudessa sekä kunta- että maakuntatasolla palkitaan niitä, jotka pitävät parhaiten huolta väestönsä hyvinvoinnista. Jos kuitenkin kaiken uudistuksen tarkoituksena on hillitä kustannusten kasvua, tämä ei tarkoita lisää lääkäripalveluita vaan nimenomaan lisää ennaltaehkäisyä ja ihmisen itsenäistä omasta terveydestä huolehtimista. Julkiset tahot voivat tukea tarjoamalla mahdollisuuksia ja toimia ennaltaehkäisevästi, mutta silti vastuu palaa yksilöön. Sinuun, minuun ja meihin. Kanna vastuusi – ja pidä huolta itsestäsi!