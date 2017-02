Uusi yksityinen päiväkoti aloittaa toimintansa Kangasalan Vatialassa elokuussa, kun musiikkipainotteinen Kannel avautuu Rataniityntiellä uudisrakennuksessa. Päiväkodissa on 60 päivähoitopaikkaa 0–5-vuotialle lapsille.

Musiikkipäiväkodin tavoitteena on tarjota lapsille musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja. Pilkkeen musiikkikasvatuksen rakennuspalikoina toimivat laulut, laululeikit, lorut, soittaminen, liikunta ja musiikin kuuntelu. Tavoitteena on myös antaa virikkeitä jatkuvan musiikkiharrastuksen syntymiseen.

– Pilke musiikkipäiväkoti Kannel lisää vanhempien mahdollisuutta valita lapselleen mieluisa hoitopaikka Kangasalla, niin sijainnin kuin sisällönkin suhteen. Musiikki kuuluu yhtenä osana varhaiskasvatuksen arkeen, mutta päiväkoti Kantelessa musiikin kautta peilautuu kaikki toiminta, Pilke päiväkotien toimitusjohtaja Minna Martikainen kertoo.

Pilke musiikkipäiväkoti Kannel on yksityinen päiväkoti, johon haetaan palveluseteliä Kangasalan kunnalta. Pilke päiväkodit on kotimainen päivähoitoyritys, jolla on yli 60 päiväkotia ympäri Suomen. Pirkanmaalla on ennestään kolme Pilke päiväkotia, kaksi Tampereella ja yksi Nokialla.

Kannel lisää yksityistä päiväkotitarjontaa edelleen Kangasalla. Kunnassa toimivat jo entuudestaan Jumping Beans English Daycare Ruutanassa, Englanninkielinen leikkikoulu Pikonlinnassa, Päiväkoti Kikunoora Pikonkankaalla, Touhula liikuntapäiväkoti Ilkossa ja Päiväkoti VekaraMäki Mäntyveräjässä.