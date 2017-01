Pälkäneen kunnan Suomi 100 -lehti kertoo, millainen pala Suomea sijaitsee Pirkanmaan kaakkoiskulmassa. Lehdessä esitellään suomalaisia ylpeydenaiheita pälkäneläisestä kuvakulmasta.

Lehti on vapaasti luettavissa Digilässä, jossa juttuihin löytyy myös lisäkuvia.

Voit tutustua lehden juttuihin myös alla olevien linkkien kautta.

Eduskunta

Kolmekymppiset Mikael Holma, Matti Lepistö ja Lauri Metsovuori olivat aikanaan koulukavereita Pälkäneellä. Erilaisten vaiheiden jälkeen kolmikko päätyi samalle työmaalle Helsingin Arkadianmäelle.

Mikael Holma entisöi Eduskuntatalon ovia ja istuntosalin pöytiä.

Lauri Metsovuori kantaa osaltaan vastuuta Eduskuntatalon remontista.

Matti Lepistö toimii kansanedustaja Sofia Vikmanin avustajana.

Metsä

Mitä metsä merkitsee suunnistaja Aaro Aholle tai pienestä pitäen partiota harrastaneelle Maria Aaltoselle? Kiireinen kaksikko löysi kalenteristaan hetken ja istui makkaratulille juttelemaan metsästä.

Sibelius

Suomi kasvattaa edelleen musiikin huippuosaajia. Laitikkalalaisviulisti Elina Rönni opiskelee toista vuotta Sibelius-lukiossa.

Suomalainen soundi

Parikymppinen kitaristi Aukusti Koivisto kertoo, miten syntyy suomalaisen rautalankasoundi.

Salmiakki

Sanotaan, että suomalainen kaipaa maailmalla salmiakkia. – Kyllä, ja myös vuodenaikojen vaihtelua, sanoo kaksi vuotta Australiassa viettänyt Milla Tuominen.

Sauna

Suomi on täynnä saunoja, ja monesta kunnasta löytyy kunnansauna. Mutta Pälkäneellä on Kukkian Rajalansaaressa on kunnansavusauna.

Ruisleipä

Pälkäne tunnetaan perunastaan ja perunalimpustaan. Sitä on leivottu monen sukupolven voimin Uotilan leipomossa Harhalassa.

Koulu

Irakin levottomuuksia Aitooseen paenneen Abdullah Najam Majdin perhe halusi Suomeen, koska täällä on maailman paras koulu.

Pälkäne-kuvakirja

Pälkäneeltä lähtöisin oleva Pasi Tiitola tekee kesällä ilmestyvää kuvakirjaa kotikunnastaan.