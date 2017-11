Talvi myytiin etukäteen

Sappee on paaluttanut paikkansa maan kymmenen suurimman laskettelukeskuksen joukossa. Tänä talvena se ottaa uuden harppauksen ja nousee suurten keskusten joukkoon.

Jo ennen talven tuloa tiedetään, että laskettelijamäärät tulevat kasvamaan merkittävästi. Sen takaa maassa ja toimialalla täysin poikkeuksellinen kampanja.

Sappee lupasi myydä kausikortit satasella, jos kokoon saadaan 16 500 varausta marraskuun puoliväliin mennessä. Kampanjasta innostuneet levittivät sanaa tehokkaasti ja määräajan lähestyessä varauslaskuri pyöri niin kiivaasti, että nettisivut kaatuivat pariin otteeseen.

Vaikkei vielä ole tietoakaan talvesta, Sappeella on koossa 17 327 kausikortin varannutta, jotka tuovat hiihtokeskuksen kassaan 1,7 miljoonaa euroa.

Säiden armoilla elävä hiihtokeskus sai harrastajilta melkoisen luottamuksen osoituksen. Ihmiset eivät tarttuisi tarjoukseen, jos eivät luottaisi siihen, että rinteet ja palvelut ovat kunnossa. Poikkeuksellisen tarjouksen lisäksi Sappee keräsi satoa 25 vuoden aikana tehdystä työstä.

Kauden taloudellinen onnistuminen on varmistettu jo etukäteen. Nyt Sappeen pitää vielä varmistaa, että se pystyy palvelemaan kasvavan kävijäjoukon.

Hiihtokeskus sai viikonloppuna esimakua siitä, mitä odotettavissa on, kun kansainvaellus suuntasi Sappeenvuoreen. Laskettelijat tietävät, että rinteiden avattua lippuluukulle kertyy ruuhkaa. Siksi he hakevat kausikorttinsa etukäteen ja varmistavat, ettei ensimmäisenä laskettelupäivänä hukkaannu aikaa lippujonossa.

Sappee reagoi tilanteeseen heti: lipunmyyntiä pidetään keskiviikosta alkaen auki iltapäivät ja illat, viikonloppuna aamusta alkaen. Yli 17 000 kausikorttilaista voivat aiheuttaa vielä monta muutakin ruuhkaa ennen kuin autot saadaan mäelle ja harrastajat rinteisiin.

Vaikka Sappee on varautunut kasvaviin kävijämääriin, vilkkaina päivinä vuokraamossa tai kahvilassa saa odottaa vuoroaan. Myös hisseille kertyy varmasti jonoa ensimmäisinä päivinä, kun into on kovin, mutta auki on vasta osa rinteistä. Sappee on jo varautunut helpottamaan tätäkin ruuhkaa: jos kävijöitä riittää arki-iltojen lisäksi myös päivisin, niin hissit pistetään ajoissa pyörimään.

Sappee on kattanut pöydän valmiiksi sydänhämäläisille. Nyt jokaisen yrittäjän kannattaa miettiä, miten ottaa osansa tuhansien päiväkävijöiden joukosta.

Pirkanmaalta, Hämeenlinnasta, pääkaupunkiseudulta ja Lahdesta Sappeeseen suuntaaville voi tarjota monenlaisia palveluita. Moni jäisi yöksikin, jos sopivalta etäisyydeltä löytyisi majapaikka. Paikallinen tarjonta kiinnostaa, ja siksi Sydän-Hämeen Lehti tulee Huippuun jakoon laskettelusesongin ajaksi.

Rohkeasti kokeilevan ja kehittävän Sappeen kokemuksia tullaan seuraamaan suurella mielenkiinnolla. Erityisen kiinnostuneita uudesta mallista ollaan hiihtokeskus- ja matkailualalla, sillä Sappee on

räjäyttämässä harrastajamäärät aivan uudenlaiseen kasvuun. Kampanjan avulla korjataan myös kalliina pidetyn lajin imagoa.

Sappeen esimerkki haastaa myös muut alat miettimään, voisiko haastekampanjalla ja uudenlaisella hinnoittelumallilla hankkia uusia asiakkaita.